Dos detenidos tras una espectacular huida en un coche robado desde Plasencia a Salamanca La Guardia Civil los interceptó a la entrada de Salamanca tras una persecución por la A-66 y un cierre de la A-62. Los sospechosos, con numerosos antecedentes, viajaban armados con una escopeta sustraída

SALAMANCA Miércoles, 15 de octubre 2025

Guardias Civiles del Subsector de tráfico de Salamanca detectaron este martes por la mañana en el Centro de transportes de Guijuelo, un turismo con dos ocupantes que levantaron sus sospechas, los cuales huyeron del lugar al verse observados, incorporándose a la A-66, sentido Salamanca.

Tras comprobar la matrícula del vehículo, los guardias civiles pudieron comprobar que había sido sustraído el día anterior, en el casco urbano de Plasencia (Cáceres), con arma larga en su interior, por lo que se inició un operativo de seguimiento e intercepción, en el que participaron patrullas de tráfico y seguridad ciudadana, la USECIC, y coordinado el operativo desde el COC (Centro Operativo Complejo), todos ellos de la Comandancia de Salamanca.

Ante el riesgo existente, la central COC, con el principal fin de evitar posibles accidentes de los sospechosos con otros usuarios de la vía, movilizó de inmediato todos los medios disponibles anteriormente citados, organizando un dispositivo urgente en la vía empleada por el vehículo huido, intentando interceptar el vehículo en marcha en diversos puntos de la misma, respondiendo los detenidos con una conducción temeraria que puso en riesgo a los agentes, lo que llevó al establecimiento de un dispositivo de cierre de la A-62 por parte de la USECIC, en su acceso a Salamanca.

La rápida movilización y actuación de todos los guardias civiles participantes en el dispositivo permitió que, a pesar de intentar los huidos evitar dicho cierre, se pudiera interceptar el vehículo y a sus ocupantes, dos varones residentes en Plasencia, con numerosos antecedentes penales, recuperando la escopeta sustraída del interior del mismo.

Por todo ello se procedió a la detención de ambos como supuestos autores de los delitos de hurto de vehículo, conducción temeraria y tenencia ilícita de armas, siendo posteriormente puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente, el cual decretó su libertad con cargos.