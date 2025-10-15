La creación de un rocódromo en Peñaranda, entre las propuestas de Presupuestos Participativos La comisión ha seleccionado ocho de las 43 iniciativas presentadas entre las que podrán optar los ciudadanos

Jorge Holguera Illera Peñaranda de Bracamonte Miércoles, 15 de octubre 2025, 10:44

Una vez concluida la fase de presentación de propuestas para invertir los e, la comisión ha seleccionado ocho de las 43 iniciativas presentadas.

Ahora se dará paso a la votación popular que ha comenzado este miércoles a las 00:00 horas y permanecerá abierta hasta el lunes, 3 de noviembre, a las 23:59 horas.

Las personas empadronadas en Peñaranda de Bracamonte podrán emitir su voto presencialmente en las oficinas municipales de la Casa Consistorial o del Centro de Desarrollo Sociocultural. También pueden hacerlo de forma telemática a través de la web municipal.

Las propuestas son las siguientes:

- Adquisición de una máquina de limpieza municipal

- Cambio de butacas y adaptación a movilidad reducida del Teatro Calderón

- Colocación de un parque de calistenia en el parque El Inestal

- Construcción de una pista de skate como zona de juego infantil activa

- Creación de un pipican en la trasera del supermercado Lupa

- Instalación de mesas de ping pong

- Creación de un rincón con las letras de Peñaranda de Bracamonte

- Creación e instalación de un rocódromo