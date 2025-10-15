Los árbitros salmantinos se plantan: «No se pitará el partido» El colegio charro solicita a la RFCyLF mayor seguridad en los vestuarios para el colectivo: piden tener la llave en su poder para evitar más robos

Jaime García Salamanca Miércoles, 15 de octubre 2025, 11:56 Comenta Compartir

No solo los clubes se han visto sacudidos por la fiebre de robos que se está viviendo el fútbol base de Salamanca en este inicio de temporada, también los árbitros salmantinos.

Por ello, los colegiados han puesto el grito en el cielo solicitando mayor seguridad para asegurar las pertenencias de los trencillas en los vestuarios durante los encuentros. Desde el colegio salmantino son claros y ya se han puesto en contacto con la Real Federación de Castilla y León de Fútbol (RFCyLF) trasladando la siguiente petición: «Si el vestuario del árbitro no queda cerrado, no se pita el partido. Punto final».

Cumplidas tres jornadas de Liga, la cronología de acontecimientos con los colegiados en el fútbol charro deja la denuncia de un trencilla por el hurto de dinero en efectivo mientras arbitró en Doñinos, y este pasado fin de semana, en Alba de Tormes, una persona accedía a los vestuarios de La Dehesa para abrir las pertenencias del árbitro y robarle su reloj. Dos sucesos en los últimos días que se suman a los ocurridos en la pretemporada, donde también se denunció el hurto de dinero a un colegiado en Villares, aunque en este caso, fue el propio club el encargado de solucionar lo ocurrido y devolver la cantidad al colegiado unos días después.

«No puede ser lo que llevamos viviendo ya varias semanas tanto en los vestuarios de los árbitros como en los vestuarios de los equipos. Pedimos algo tan básico como es que un árbitro no se tenga que preocupar de sus pertenencias mientras arbitra», comentan desde el colectivo arbitral charro.

La solución a esta problemática, según los árbitros, pasa porque éstos sean los encargados de portar la llave de su vestuario en todo momento o, como ya sucede en algunos campos, sean los responsables de los equipos locales los encargados de cerrar el vestuario del árbitro siempre. «En Ciudad Rodrigo, Peñaranda, Béjar o en el Rosa Colorado hay una persona controlando y está a tu disposición, y ello debe ocurrir en todos los campos», a lo que añaden: «Si este mismo sábado no se entrega una llave al colegiado, o hay un cierto control, no se arbitrará ese partido. El vestuario tiene que estar cerrado».

Temas

Fútbol base