Los niños y sus huchas, protagonistas del DOMUND 2025 en Salamanca: «España también es tierra de misión» La diócesis celebrará la Jornada Mundial de las Misiones con el lema «Misioneros de Esperanza entre los Pueblos»

M.B. Miércoles, 15 de octubre 2025, 11:34 Comenta Compartir

La diócesis de Salamanca se prepara para celebrar el próximo domingo 19 de octubre la Jornada Mundial de las Misiones (DOMUND), bajo el lema «Misioneros de Esperanza entre los Pueblos». Este año, el protagonismo recaerá especialmente en los niños y niñas que saldrán a las calles con sus tradicionales huchas misioneras, un gesto que simboliza la fuerza de la solidaridad sencilla pero profunda.

«Una forma de sembrar la semilla misionera es ofrecer a los niños la posibilidad de salir con las huchas», destacó el delegado diocesano de misiones, José Miguel González, quien anunció que la actividad tendrá lugar el domingo 19 de octubre, de 12:00 a 14:00 horas, en el entorno de la Plaza Mayor, la plaza del Liceo y la calle Zamora. «Es hermoso ver cómo los más pequeños se convierten en auténticos misioneros», añadió.

Los actos diocesanos comenzarán el jueves 16 con una vigilia de oración en la Iglesia de las Esclavas, a las 19:30 horas, y continuarán el viernes con un encuentro de misioneros retornados en la sede de misiones (C/ Zamora 50). La celebración central será el domingo 19, a las 12:00 horas, en la Parroquia de Jesús Obrero.

Actualmente, la diócesis salmantina cuenta con 124 misioneros y misioneras repartidos en 35 países, siendo América el continente con mayor presencia (83 misioneros en 16 países). España sigue ocupando el primer lugar mundial en número de misioneros y el segundo en recaudación. En 2024, la diócesis recaudó 116.005 euros, un 18 % menos que el año anterior, debido a la ausencia de herencias, aunque con un aumento de aportaciones en colegios y parroquias.

Desde Roma, el papa Robert Prevost, antiguo misionero en Perú, ha dirigido un mensaje especial para esta jornada, invitando a «ampliar la familia de la fe, sostener programas y tareas, y construir nuevos caminos de esperanza». Su experiencia misionera, recordó el delegado, «es un testimonio vivo de lo que significa entregarse por amor a los pueblos».

También participaron en la rueda de prensa dos misioneros salmantinos: Conchi López-Urrutia, hermana esclava del Sagrado Corazón, y el padre Jesús Torres, agustino.

Conchi, que pasó 16 años en Ecuador, subrayó: «España también es tierra de misión; debemos volver a hablar de Jesucristo y no dejar que el consumismo borre la fe y la esperanza».

Por su parte, el padre Jesús recordó su etapa en Panamá como «la más feliz» de su vida y lanzó un mensaje claro: «Misioneros somos todos, cada uno desde su lugar puede ser enviado».

González concluyó animando a la generosidad de todos: «La misión no es solo de unos pocos; es tarea de toda la comunidad cristiana. Y los niños con sus huchas nos recuerdan que la esperanza se construye con gestos pequeños que transforman el mundo».

