Estado en que quedó la motocicleta tras el impacto.

Un motorista da positivo en cannabis tras chocar con una furgoneta en Villamayor

El accidente ha ocurrido este miércoles por la mañana en la avenida del Río Tormes de la localidad. El joven fue evacuado al Hospital con una posible lesión en la rodilla

M. C.

SALAMANCA

Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:05

Un joven ha resultado herido a primera hora de este miércoles tras colisionar la moto que conducía con una furgoneta en la confluencia de la avenida del Río Tormes con la calle Huebra, en el término de Villamayor. En la prueba de drogas efectuada por los agentes de la Policía Local del municipio ha dado resultados positivos, concretamente en canabinoides.

El accidente se produjo por la mañana. A las 09:36 los servicios de emergencia comenzaron a recibir llamadas avisando del accidente. Según informan fuentes del caso a LA GACETA, una motocicleta, que salía desde el interior de una rotonda colisionó frontolateralmente contra una furgoneta que tomaba la misma salida.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la motocicleta resultó herido leve, se quejaba de dolores en una rodilla, siendo trasladado al Hospital de Salamanca para las pruebas pertinentes.

El conductor de la furgoneta, por su parte, no requirió traslado.

A las 11:30 horas se restableció la normal circulación de la vía.

Agentes de la Policía Local de Villamayor, así como de la Guardia Civil de Peñaranda y personal de emergencias de Sacyl intervinieron con motivo del accidente.

