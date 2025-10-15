Un camión marcha atrás atropella a una mujer de 70 años en El Zurguén Ha resultado herida en el pie en un accidente que se ha producido a eso de las 11.08 horas

La Gaceta Miércoles, 15 de octubre 2025, 11:31 | Actualizado 11:45h.

Una mujer de 70 años ha resultado herida en un accidente en El Zurguén. A las 11:08 horas le informan al 112 de que un camión ha atropellado al dar marcha atrás a una mujer de unos 70 años, que ha resultado herida en el pie. El 112 ha informado a Policía Local de Salamanca, Nacional y a Sacyl.