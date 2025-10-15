Portugal pidió la detención del fugitivo arrestado en Villares por delitos de atentado y tenencia de armas Empresario del sector de la automoción fue detenido este martes y trasladado a una prisión madrileña. La Audiencia Nacional ha aplazado su entrega a las autoridades lusas hasta la celebración de una vista judicial

M. C. SALAMANCA Miércoles, 15 de octubre 2025, 16:48

El fugitivo detenido este martes en Villares de la Reina estaba siendo buscado por las autoridades portuguesas. Se le acusa de presuntos delitos de atentado a agentes de la autoridad y tenencia ilícita de armas, según ha podido confirmar LA GACETA.

Se trata de A.Q., un empresario del sector de la automoción afincado hasta su arresto en Salamanca. Sobre él pesaba una orden europea de detención y entrega cursada por las autoridades Portuguesas a través de la Audiencia Nacional.

La intervención, como ha venido informando este diario, se desarrolló este martes a primera hora de la mañana en la calle Perú, dentro del polígono industrial de Los Villares. Contó para ello con un dispositivo conjunto integrado por agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) y de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Comandancia de Salamanca, especializadas en este tipo de actuaciones.

Como consecuencia de su localización y arresto, el empresario fue trasladado a Madrid, donde ha ingresado en un centro penitenciario a la espera de la vista judicial de extradición, que se celebrará en un plazo aproximado de quince o veinte días.

La Audiencia Nacional, competente en los procesos de cooperación judicial internacional, será la encargada de decidir si procede o no su entrega a las autoridades lusas.

Las fuentes consultadas señalan de que la ejecución de la orden de extradición ha quedado temporalmente suspendida, a la espera de la resolución del tribunal. El procedimiento, de carácter internacional, se enmarca en el sistema de cooperación entre España y Portugal para la persecución de delitos graves y el cumplimiento de penas dictadas en cualquiera de los dos países.