El pop español emergente y el videoarte, nuevas apuestas culturales de la Universidad

En su afán por acercar a Salamanca la creación más actual y combinarla con grandes referentes de la producción cultural, el Servicio de Actividades Culturales de la Universidad de Salamanca ha diseñado para este primer trimestre del curso académico un amplio, ambicioso y dispar programa cultural en el que tienen cabida las más variadas propuestas: música, teatro, cine, artes plásticas, videos, cursos y encuentros. Más de una treintena de actividades para los meses de octubre, noviembre y diciembre reunidas en un «ambicioso programa» dirigido a todos los públicos, según señala la vicerrectora de Cultura, Matilde Olarte, quien subraya la apuesta de la Universidad por cubrir nuevos espectros culturales.

Como grandes novedades de la programación destacan dos propuestas: el festival Ultrasonicx, una iniciativa con vocación de continuidad que en esta primera entrega incluye cuatro conciertos de artistas emergentes de música pop. El festival se abre con Ann B Sweet el 13 de noviembre, sigue el día 20 de noviembre con Alice Wonder. El día 26 será el turno de Zahara, que arranca su gira «Acustiquísimos» en Salamanca. Y cierra el ciclo Rufus T. Firefly el 12 de diciembre, actuando como teloneros los salmantinos Vacaciones Permanentes. Todas las actuaciones serán en el teatro Juan del Enzina. La otra de las novedades para este trimestre, que también nace con vocación de continuar es la muestra internacional de videoarte y cine experimental f-Vace Usal, en el marco del programa Velocidad de Escape, donde se proyectarán una treintena de trabajos de los más de 1.000 recibidos. «Esta primera edición será una muestra de exhibición, pero para el futuro queremos que se convierta en competitivo», subraya Javier Panera, director del Servicio de Actividades Culturales.

En materia musical, el programa incluye también una nueva edición del ciclo Música en Capilla, que bajo el título «Mística entre siglos» traerá hasta la capilla de San Jerónimo, del Edificio Histórico, a Christos Kanelios Malamás (31 de octubre), Schola Cantorum de Zamora (14 de noviembre) y el Coro de Cámara & Consort de Violas de Gamba y Flautas del Conservatorio Superior de Castilla y León (15 de diciembre). A esta propuesta se une una nueva entrega del ciclo Salamanca Barroca, con las actuaciones de Il Fervore, el Consort de Violas de Gamba de la Academia de Música Antigua de la USAL y Los Afectos Diversos (concierto extraordinario).

En materia expositiva, el programa de la Universidad para este trimestre contempla como platos fuertes la muestra de Ana Riaño, en el Patio de Escuelas Menores, con la propuesta «RRSS. Pintura en la era de las redes sociales, y Kepa Garraza, que presentará en la Hospedería Fonseca la muestra «NWO. The New World Order», primera gran retrospectiva que hace este artista en España. En el espacio de Arte Experimental de Fonseca presentará su trabajo «Tejiendo a contracorriente», Alicia Fernández Vila, mientras que la Casa Museo Unamuno llegará la exposición «De Nueva York a Puerto Rico: transmitiendo el patrimonio cultural inmaterial hispano con Federico de Onís», donde se presentará material que nunca había visto la luz.

En el capítulo de las artes escénicas, el programa se dedica íntegramente a la figura de Carmen Martín Gaite, con la puesta en escena de dos montajes. Por un lado, «En busca de la libertad», a cargo del grupo de teatro Calamandrei (2 de diciembre en el teatro Juan del Enzina) y «El conventico», con el grupo teatral La Ratonera (4 de diciembre).

Dentro del apartado de audiovisuales, la programación contempla la proyección de «Día de las lenguas africanas», dirigida por Pedro Mbá; «Busilis (cortometraje), bajo la dirección de Diego Bueno; y «Francisco Umbral. 50 años de Mortal y rosa», con la participación de Luis García Jambrina, Fanny Rubio y Jesús Ferrero. La oferta se completa con una serie de cursos y coloquios con artistas, en los que participarán Ana Riaño y Kepa Garraza.