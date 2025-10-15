Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los componentes de la Escuela Élite, con Manu García Sánchez.

Magnífico arranque de la Escuela Élite en la Kickboxing Stars League

Nueve medallas de oro, cuatro de plata y tres de bronce de los salmantinos en Arganda del Rey

La Gaceta

Salamanca

Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:35

Comenta

La Escuela Élite Salamanca firmó un excelente inicio de temporada en la segunda fase de la Kickboxing Stars League, celebrada el pasado 11 de octubre en Arganda del Rey (Madrid), dentro del circuito nacional compuesto por tres sedes.

El conjunto salmantino mostró un gran nivel técnico y una destacada actitud sobre el tatami, reflejo del trabajo y la constancia en los entrenamientos. En total, el equipo logró nueve medallas de oro, cuatro de plata y tres de bronce, consolidando su crecimiento y competitividad.

Entre los resultados más destacados figuran Laura Cortés Martín, campeona en Light Contact -50 kg y subcampeona en Point Fight -60 kg, y Eduardo Cortés Martín, primero en Light Contact -69 kg y segundo en Point Fight -69 kg.

También sobresalieron Aleix Aparicio Granados, con doble oro en Point Fight y Light Contact -63 kg, y Adriana Sánchez Montero, que se impuso en ambas modalidades en +47 kg.

El resto de medallistas salmantinos completaron un excelente balance para una Escuela Élite que sigue creciendo «tanto dentro como fuera del tatami», según el club.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Va al cuartel para denunciar un robo en su casa y la Guardia Civil la arresta por un hurto en una gasolinera
  2. 2 Personas sin hogar durmiendo en el parking del Vega: «Da miedo subir sola»
  3. 3 La Guardia Civil detiene en Villares a un huido de la justicia y reclamado por la Audiencia Nacional
  4. 4 El puesto laboral más inestable del pueblo: «Todos han sido interinos, si consiguen uno en otro sitio se acaban yendo»
  5. 5 Condenado a prisión por agredir a su pareja y a su hija de ocho años y amenazar a la mayor, de 15, en Guijuelo
  6. 6 Locura por ver a Unionistas en uno de los campos más míticos del fútbol español, pese al hándicap del avión
  7. 7 Condenado por agresión sexual a su nieta política de 10 años en una vivienda familiar de la provincia
  8. 8 Mañueco presenta los presupuestos con un nuevo guiño a las familias
  9. 9

    Alcalde, profesión de riesgo
  10. 10 La predicción de las cabañuelas con su refrán para esta semana: «La lluvia del Pilar...»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Magnífico arranque de la Escuela Élite en la Kickboxing Stars League

Magnífico arranque de la Escuela Élite en la Kickboxing Stars League