Magnífico arranque de la Escuela Élite en la Kickboxing Stars League Nueve medallas de oro, cuatro de plata y tres de bronce de los salmantinos en Arganda del Rey

Los componentes de la Escuela Élite, con Manu García Sánchez.

La Gaceta Salamanca Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:35

La Escuela Élite Salamanca firmó un excelente inicio de temporada en la segunda fase de la Kickboxing Stars League, celebrada el pasado 11 de octubre en Arganda del Rey (Madrid), dentro del circuito nacional compuesto por tres sedes.

El conjunto salmantino mostró un gran nivel técnico y una destacada actitud sobre el tatami, reflejo del trabajo y la constancia en los entrenamientos. En total, el equipo logró nueve medallas de oro, cuatro de plata y tres de bronce, consolidando su crecimiento y competitividad.

Entre los resultados más destacados figuran Laura Cortés Martín, campeona en Light Contact -50 kg y subcampeona en Point Fight -60 kg, y Eduardo Cortés Martín, primero en Light Contact -69 kg y segundo en Point Fight -69 kg.

También sobresalieron Aleix Aparicio Granados, con doble oro en Point Fight y Light Contact -63 kg, y Adriana Sánchez Montero, que se impuso en ambas modalidades en +47 kg.

El resto de medallistas salmantinos completaron un excelente balance para una Escuela Élite que sigue creciendo «tanto dentro como fuera del tatami», según el club.