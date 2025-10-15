Ciudad Rodrigo rebaja el IBI y suprime los gastos de la caza El tipo impositivo baja un 4,35 % que supone un ahorro cercano a los 100.000 €

D. Sánchez Ciudad Rodrigo Miércoles, 15 de octubre 2025, 16:07 | Actualizado 16:21h.

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha anunciado la bajada del tipo impositivo del IBI urbano como la principal novedad de las ordenanzas fiscales que se debatirán en el pleno municipal que se celebrará este jueves.

El alcalde, Marcos Iglesias, acompañado por el concejal de Hacienda, Rodrigo Toribio, ha recalcado que esta medida se ha visto reflejada en el bolsillo de los mirobrigenses, ya que este impuesto ha pasado del 0,69 % al 0,66 % y, «por tanto, el Consistorio ha dejado de ingresar entre 85.000 y 100.000 euros», ha indicado el regidor municipal.

Iglesias ha incidido en que esta medida ha estado motivada por las mejoras en la eficiencia energética, que han supuesto una reducción de los gastos municipales, y que, además, con esta rebaja del 4,35 %, se ha frenado «el incremento alcista de la revisión catastral aprobada por el Tripartito en la legislatura anterior, que ha tenido un efecto de diez años y se mantendrá hasta 2028». El alcalde ha señalado que «esta es una buena noticia para los mirobrigenses» y ha puesto en valor que la localidad, con esta medida, se ha situado dentro de la media provincial de este impuesto en municipios de menos de 5.000 habitantes (0,67 %) y que «en los de más de 10.000, solo Santa Marta tiene un tipo más bajo».

Por otro lado, las tasas relativas al alcantarillado, depuración y suministro de agua se han adecuado de acuerdo con el IPC. La otra novedad de estas ordenanzas ha sido la supresión de los gastos suntuarios de la caza, que suponían una cuantía de 3.000 euros para las arcas municipales. «En muchas ocasiones se solapaba, en el caso de los cotos, con el IBI rústico, y es un gesto hacia el sector de la caza, que tanto mueve en la ciudad y la comarca», ha añadido.

Asimismo, el alcalde ha matizado que se ha establecido una tasa de 20 euros para los talleres de iniciativa privada por la cesión de espacios municipales para su realización. «Con respecto a este tema, había una serie de problemas, y solo son municipales aquellos talleres promovidos por el Ayuntamiento; los de iniciativa privada no estarán sujetos a las tasas de inscripción que marcan las ordenanzas, que solo afectarán a los organizados por el Consistorio», ha explicado Iglesias.﻿﻿

Finalmente, el equipo de Gobierno ha informado de una modificación presupuestaria de 488.359 euros, procedentes del remanente de Tesorería, que se ha destinado a inversiones: la urbanización de 13 calles (347.459 euros); la mejora del Palacio de Cartago (100.000 euros); el cambio de luminarias y mantenimiento del alumbrado público (18.200 euros); otros 18.200 euros para el alumbrado navideño y una subvención extraordinaria a Cruz Roja de 4.200 euros.