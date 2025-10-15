La Junta dispara la inversión en Salamanca un 35% con el abastecimiento de agua y con terminar el bloque de consultas del Hospital como principales proyectos El proyecto de presupuestos consigna 153 millones para la provincia, 40 más que en las últimas cuentas aprobadas en 2024

Ángel Benito Salamanca Miércoles, 15 de octubre 2025

La Junta de Castilla y León destinará en 2026 un total de 153 millones de euros a inversiones en la provincia de Salamanca, una cifra récord que supone un incremento del 35% respecto al último presupuesto aprobado en 2024.

Según el proyecto de presupuestos presentado, las obras de abastecimiento de aguas en distintos municipios lideran la clasificación de inversiones, con 18,37 millones de euros asignados a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (SOMACYL). La partida más importante es para el abastecimiento de la Sierra de Francia con 9 millones de euros junto a las de las localidades de Machacón y las mancomunidades de La Armuña, Almenara de Tormes, Mancomunidad de Béjar, Santa Marta, entre otras.

A esta actuación le sigue la continuación del Plan Director del Hospital Clínico de Salamanca, que contará con una dotación de 16,68 millones, destinada a concluir el bloque de consultas del Hospital.

En materia medioambiental, la Junta destinará más de 17 millones de euros a programas de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 2.000 habitantes, contribuyendo a la mejora de la sostenibilidad y al cumplimiento de las directivas europeas. También destacan los 10 millones para el desarrollo de la red de calor del campus Oeste de la Universidad de Salamanca, una iniciativa que se enmarca en los planes de reducción de emisiones y transición ecológica.

El tejido industrial y residencial también será objeto de atención. El presupuesto contempla 6 millones de euros para la urbanización de polígonos industriales en Ciudad Rodrigo y más de 8,3 millones para la promoción de viviendas eficientes destinadas a la venta en Santa Marta de Tormes y otros municipios de la provincia. En el ámbito rural, sobresalen la actuación de infraestructura agraria en Lumbrales (2,9 millones).

En el área educativa, se incluye la ampliación del CEIP de Carbajosa de la Sagrada, con una inversión de 3,68 millones, así como 4,2 millones para mejoras en colegios de infantil y primaria y 3,37 millones para equipamientos en centros de secundaria. Por su parte, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte impulsará la puesta en valor del yacimiento arqueológico de Siega Verde, con una dotación de 3,26 millones, y destinará cerca de 516.000 euros a la mejora de las instalaciones deportivas de Llano Alto, en Béjar.

El bloque sanitario incluye, además del Hospital Clínico, 4,5 millones para equipamiento hospitalario, 2,76 millones para el nuevo Centro de Salud Prosperidad en Salamanca capital.