Qué ha ocurrido en Salamanca este miércoles 1 de octubre
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
Salamanca
Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:00
Atrapada una persona en el interior de su coche tras volcar en la SA-102, a la altura de Sorihuela
El accidente se ha producido pasadas las 13:30 horas de la mañana de este miércoles
Un choque entre dos camiones obliga a cortar la N-620 a la altura de Robliza de Cojos
El accidente se ha producido sobre las 11:30 horas
Alarma vecinal: detectada en la zona de Comuneros la técnica del 'hilo invisible' para asaltar viviendas
Los residenten han colgado carteles que alertan de una banda que usa este sistema para entrar en las casas. El método consiste en colocar un fino hilo transparente entre la puerta y el marco para detectar la ausencia de los moradores
¡Aquí no queremos motos, a tomar por c***!»: la bronca que llevó al banquillo a dos vecinos de Alba de Tormes
Los dos implicados acabaron rodando por unas escaleras tras la violenta pelea nocturna ocurrida en julio de 2023 en plena calle. El fiscal pide multas para ambos y el pago de indemnizaciones de 400 euros para uno y de 39.000 para otro
Mañueco reconoce «el esfuerzo y sacrificio» de los mayores matriculados en la Universidad de la Experiencia de Salamanca
El presidente de la Junta de Castilla y León también ha recordado «a quienes precedieron» como «un acto de justicia y de humildad»
El Salamanca UDS ya conoce su sanción por los incidentes ocurridos en el partido contra la UD Ourense
La entidad charra ha sido castigada con una multa por incumplimiento de los deberes propios de la organización de partidos y una suspensión de dos meses para su delegado tras la 'invasión' de campo reflejada en el acta
Estos son los diez domingos y festivos de apertura comercial en Salamanca en 2026
La primera jornada de este grupo de días será el próximo 4 de enero
Inyección de 200.000 euros para que los restos del Botánico ganen atractivo
El Ayuntamiento reverdecerá el recinto y mejorará los caminos y el alumbrado artístico
Cuatro grupos salmantinos competirán este viernes en la final del Concurso Municipal de Bandas en el CAEM
La gala comenzará a las 21:00 horas con la actuación de Candela Martín, a las 21:45 horas actuará Kuna, a las 22:30 horas comenzará la actuación de Nadea Levinscaia y Orca actuará a las 23:15 horas. Paco Jiménez será el presentador
Nadal llega a Salamanca con más 'secretismo' que los reyes
El tenista balear 'aterriza' este jueves en Matacán junto a un grupo de familiares y amigos cercanos, rodeado de un gran ambiente de expectación y discreción sobre sus pasos
Nueva Escuela Municipal de Tiempo Libre para fomentar el empleo entre los 16 y 35 años
Cursos gratuitos de monitor de ludoteca, de lenguaje de signos, inglés, ofimática o primeros auxilios
Marco Pérez ya tiene sustituto en el festival de Aerscyl de este sábado en Ledesma
Antonio Grande ocupará la vacante del joven matador de toros salmantino que a su vez sustituirá a Roca Rey en la corrida de toros de Úbeda (Jaén) que se celebra el mismo día
«El precio del vacuno para el ganadero está bien pero luego no es como parece»
Alberto Cuadrado, de 27 años, es de los que da la voz de alarma por la subida de las rentas
Abde pide calma en Unionistas: «Con la ayuda de todos llegarán los resultados»
El extremo confía en el equipo: «Es verdad que somos jóvenes, pero hay mucha calidad»
Ciudad Rodrigo impulsa la instalación de placas solares para el autoconsumo
Se instalarán en los pabellones de Foxá y Eladio Jiménez de la localidad y suministrará energía a los edificios municipales y a los vecinos de estas zonas
