Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Qué ha ocurrido en Salamanca este miércoles 1 de octubre

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

La Gaceta

Salamanca

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:00

Atrapada una persona en el interior de su coche tras volcar en la SA-102, a la altura de Sorihuela

El accidente se ha producido pasadas las 13:30 horas de la mañana de este miércoles

Un choque entre dos camiones obliga a cortar la N-620 a la altura de Robliza de Cojos

El accidente se ha producido sobre las 11:30 horas

Alarma vecinal: detectada en la zona de Comuneros la técnica del 'hilo invisible' para asaltar viviendas

Los residenten han colgado carteles que alertan de una banda que usa este sistema para entrar en las casas. El método consiste en colocar un fino hilo transparente entre la puerta y el marco para detectar la ausencia de los moradores

¡Aquí no queremos motos, a tomar por c***!»: la bronca que llevó al banquillo a dos vecinos de Alba de Tormes

Los dos implicados acabaron rodando por unas escaleras tras la violenta pelea nocturna ocurrida en julio de 2023 en plena calle. El fiscal pide multas para ambos y el pago de indemnizaciones de 400 euros para uno y de 39.000 para otro

Mañueco reconoce «el esfuerzo y sacrificio» de los mayores matriculados en la Universidad de la Experiencia de Salamanca

El presidente de la Junta de Castilla y León también ha recordado «a quienes precedieron» como «un acto de justicia y de humildad»

El Salamanca UDS ya conoce su sanción por los incidentes ocurridos en el partido contra la UD Ourense

La entidad charra ha sido castigada con una multa por incumplimiento de los deberes propios de la organización de partidos y una suspensión de dos meses para su delegado tras la 'invasión' de campo reflejada en el acta

Estos son los diez domingos y festivos de apertura comercial en Salamanca en 2026

La primera jornada de este grupo de días será el próximo 4 de enero

Inyección de 200.000 euros para que los restos del Botánico ganen atractivo

El Ayuntamiento reverdecerá el recinto y mejorará los caminos y el alumbrado artístico

Cuatro grupos salmantinos competirán este viernes en la final del Concurso Municipal de Bandas en el CAEM

La gala comenzará a las 21:00 horas con la actuación de Candela Martín, a las 21:45 horas actuará Kuna, a las 22:30 horas comenzará la actuación de Nadea Levinscaia y Orca actuará a las 23:15 horas. Paco Jiménez será el presentador

Nadal llega a Salamanca con más 'secretismo' que los reyes

El tenista balear 'aterriza' este jueves en Matacán junto a un grupo de familiares y amigos cercanos, rodeado de un gran ambiente de expectación y discreción sobre sus pasos

Nueva Escuela Municipal de Tiempo Libre para fomentar el empleo entre los 16 y 35 años

Cursos gratuitos de monitor de ludoteca, de lenguaje de signos, inglés, ofimática o primeros auxilios

Marco Pérez ya tiene sustituto en el festival de Aerscyl de este sábado en Ledesma

Antonio Grande ocupará la vacante del joven matador de toros salmantino que a su vez sustituirá a Roca Rey en la corrida de toros de Úbeda (Jaén) que se celebra el mismo día

«El precio del vacuno para el ganadero está bien pero luego no es como parece»

Alberto Cuadrado, de 27 años, es de los que da la voz de alarma por la subida de las rentas

Abde pide calma en Unionistas: «Con la ayuda de todos llegarán los resultados»

El extremo confía en el equipo: «Es verdad que somos jóvenes, pero hay mucha calidad»

Ciudad Rodrigo impulsa la instalación de placas solares para el autoconsumo

Se instalarán en los pabellones de Foxá y Eladio Jiménez de la localidad y suministrará energía a los edificios municipales y a los vecinos de estas zonas

Publicidad

Top 50
  1. 1 Accidente laboral en Los Ovalle: una trabajadora pierde tres dedos al quedar atrapada una de sus manos en una picadora de carne
  2. 2 El refrán de las cabañuelas avisa de lo que llega estos días: «A la primera agua de octubre...»
  3. 3 El Hospital incorpora un refuerzo de prestigio para el reto del trasplante cardiaco
  4. 4 Las 276 rutas de autobús con origen o destino en Salamanca que pasan a ser gratuitas este martes
  5. 5 El pueblo de Salamanca con la piscina con más bañistas de toda la provincia
  6. 6 Atrapada una persona en el interior de su coche tras volcar en la SA-102, a la altura de Sorihuela
  7. 7 Un choque entre dos camiones obliga a cortar la N-620 a la altura de Robliza de Cojos
  8. 8 Completada la gratuidad de la tarjeta Buscyl: «Está bien que sea gratis, pero deberían establecer prioridades»
  9. 9 ¡Aquí no queremos motos, a tomar por c***!»: la bronca que llevó al banquillo a dos vecinos de Alba de Tormes
  10. 10 «El precio del vacuno para el ganadero está bien pero luego no es como parece»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Qué ha ocurrido en Salamanca este miércoles 1 de octubre

Qué ha ocurrido en Salamanca este miércoles 1 de octubre