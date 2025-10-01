Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Una ambulancia circula por una autovía salmantina. ARCHIVO

Atrapada una persona en el interior de su coche tras volcar en la SA-102, a la altura de Sorihuela

El incidente se ha producido pasadas las 13:30 horas de la mañana de este miércoles

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:07

Una persona se encuentra atrapada en el interior de su vehículo tras haber volcado con el mismo cuando circulaba por la SA-102, a la altura del municipio de Sorihuela.

El aviso sobre el incidente se ha registrado en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León pasadas las 13:30 horas de la mañana de este miércoles, 1 de octubre, por medio de una llamada en la que se alertaba de que, al menos, una persona precisaba de atención sanitaria tras haberse salido de la carretera a la altura del kilómetro 4 de la citada vía.

Hasta el lugar, se han desplazado la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de la Diputación y los equipos de Emergencias Sanitarias.

Por el momento, se desconocen las causas del accidente y el estado de salud del afectado.

En actualización

La redacción de LA GACETA DE SALAMANCA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

