El Salamanca UDS ya conoce su sanción por los incidentes ocurridos en el partido contra la UD Ourense

La entidad charra ha sido castigada con una multa por incumplimiento de los deberes propios de la organización de partidos y una suspensión de dos meses para su delegado tras la 'invasión' de campo reflejada en el acta

Miércoles, 1 de octubre 2025, 17:46

La Real Federación Española de Fútbol comunicó las sanciones correspondientes a la cuarta jornada en el Grupo I de la Segunda Federación, donde en el conjunto salmantino estaban pendientes tras el encuentro en Las Pistas entre el Salamanca UDS y la UD Ourense. Debido a que el árbitro reflejó en el acta una «invasión de campo» que provocó que no pudieran abandonar el terreno de juego, algo que sorprendió mucho al club y a los aficionados.

Entre tanto, la RFEF ha resuelto el caso, con una infracción leve, imponiendo una multa al Salamanca UDS por incumplimiento de los deberes propios de la organización de partidos, procediendo la imposición de la sanción su grado mínimo atendiendo a las circunstancias. Mientras que el delegado de campo del conjunto charro se le ha interpuesto una sanción de dos meses de suspensión por infracciones de los/as delegados/as.

