El Salamanca UDS se expone a una fuerte sanción por lo sucedido contra la UD Ourense

Momento en el que el árbitro pita el final del partido entre el Salamanca UDS y la UD Ourense.

Alex G. Santana Salamanca Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:41 | Actualizado 13:47h.

El Salamanca UDS se enfrenta a una grave sanción, cuya cuantía dependerá de cómo califique el juez disciplinario los hechos sucedidos al final del partido contra la UD Ourense en Las Pistas. Según el acta arbitral de Álvaro García Pradilla, se produjo una invasión de campo «de unas 100 personas aproximadamente» que tendrá consecuencias.

El colegiado relató así los hechos: «Cuando aún nos encontrábamos en el terreno de juego se produce una invasión de campo de unas 100 personas aproximadamente, aficionados del equipo local, identificados por su indumentaria, viéndonos rodeados de dicho público y sin poder abandonar el mismo».

Después, continuó diciendo que de camino a vestuarios no pudieron pasar por el público que estaba ubicado enfrente de la tribuna, llegando a afirmar: «Temiendo por nuestra integridad física».

Además, el árbitro destacó en al acta que no había ni miembros de seguridad ni vallas protegiendo el paso a vestuarios, por lo que tuvo que acudir a otras ayudas: «Me vi obligado a hablar con el capitán local y pedirle que convocase a sus jugadores y nos abrieran paso y/o acompañasen hasta vestuarios como así sucedió sin haber ningún otro incidente reseñable«.

Álvaro García destacó «la actitud colaboradora» del delegado visitante, pero también tuvo un capítulo en el acta para el delegado de campo: «Fue expulsado una vez finalizado el partido y en el túnel de vestuarios por no cumplir sus funciones de manera repetida y poniendo en riesgo nuestra integridad física». Por último, hizo hincapié también que durante la invasión de campo relatada anteriormente, el delegado de campo no había acudido junto a ellos.

Dependiendo de la gravedad de los hechos, el castigo puede ir desde una multa económica, hasta un apercibimiento, o hasta el cierre temporal del campo. Entre los factores que influyen están: el número de personas, la reacción del club para evitar la invasión o la omisión de las medidas de seguridad. Habrá que esperar a la resolución, pero la invasión de este domingo le puede salir cara al Salamanca UDS.