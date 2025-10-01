Estos son los diez domingos y festivos de apertura comercial en Salamanca en 2026 La primera jornada de este grupo de días será el próximo 4 de enero

El Consejo de Comercio de Castilla y León ha ratificado este miércoles la propuesta de calendario de aperturas comerciales en domingos y días festivos de 2026 que comenzarán el domingo 4 de enero y continuarán el siguiente domingo, día 11, para atender a la campaña de Reyes Magos y al inicio de las rebajas.

Los festivos de apertura comercial autorizada seguirán el 2 de abril, Jueves Santo, y continuarán los domingos 28 de junio y 5 de julio, ante el inicio del periodo de rebajas estival. También se ha autorizado la apertura comercial el sábado 15 de agosto y el martes 8 de diciembre y los tres domingos restantes de ese mes (días 13, 20 y 27) por la campaña de Navidad.

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha recordado que la aprobación el pasado jueves del Decreto que modifica la Ley de Comercio de Castilla y León obliga a tener aprobado el calendario de domingos y festivos de apertura del próximo año antes del 31 de octubre y ha defendido que la anticipación de las fechas permitirá a las empresas «planificar con suficiente antelación sus necesidades y previsiones, fundamentalmente en el ámbito laboral».

En este sentido, ha explicado que las diez jornadas mínimas de apertura en 2026 propuestas en la reunión de hoy atienden a distintos criterios de atractivo comercial y priorizan la coincidencia con la campaña navideña, el inicio del periodo estival, los días de gran afluencia turística y la coincidencia de dos o más días festivos continuados, como es el caso del 15 y 16 de agosto, que caen en sábado y en domingo.

Este calendario se aprobará mediante Orden de la consejera que ha incidido en la importancia de reactivar el comercio de Castilla y León en las fechas más emblemáticas, como las rebajas de verano o la campaña de Navidad.

Por otro lado, el máximo órgano consultivo de la Comunidad en materia de comercio ha analizado las medidas puestas en marcha por la Consejería para la modernización y la dinamización del comercio de proximidad, especialmente en el medio rural, como la Red de Agentes de Comercio Interior con un equipo de diez profesionales que ofrecen asesoramiento e incentivan el emprendimiento y el relevo a través de las necesidades del sector.

Leticia García ha recordado además que en apoyo al comercio rural se ha creado el Cheque Comercio Rural, que incluye ayudas para la permanencia de comercios en municipios de menos de 200 habitantes (hasta 2.000 euros), para la apertura de nuevos comercios en poblaciones de menos de 1.000 habitantes (hasta 5.000 euros), para la adquisición de vehículos (5.000 euros) o para introducir servicios de abastecimiento de productos básicos en bares y centros de ocio de las pequeñas localidades que carezcan de establecimiento comercial.

Respecto a la apuesta por digitalización, ha destacado el incremento generalizado de las ayudas para modernización, digitalización y mejora de la imagen de establecimientos comerciales que pueden alcanzar los 30.000 euros por beneficiario y la creación de la nueva línea de mercados excelentes como punto de partida para la creación de la Red de Mercados Excelentes de Castilla y León.