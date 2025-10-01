Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rubén Benito, Marcos Iglesias y Ramón Sastre delante del pabellón de Foxá D. S.

Ciudad Rodrigo impulsa la instalación de placas solares para el autoconsumo

Se instalarán en los pabellones de Foxá y Eladio Jiménez de la localidad y suministrará energía a los edificios municipales y a los vecinos de estas zonas

D. Sánchez

Ciudad Rodrigo

Miércoles, 1 de octubre 2025, 17:06

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo impulsará la creación de una red de energía eléctrica solar para el autoconsumo con la instalación de 440 placas solares en los pabellones municipales de la avenida de Foxá y Eladio Jiménez con el objetivo de abastecer de energía a estas dependencias municipales y a los vecinos que quieran sumarse y que vivan en un radio de dos kilómetros de estas instalaciones.

El alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias, indicaba que esta iniciativa ha partido de Iberdrola pero que la licitación para la instalación está abierta a otras compañías « y se guardan un derecho de tanteo y de igualar posibles ofertas». Según detallaba el regidor, el Ayuntamiento recibirá el 25% de la energía que se produzca con esas placas solares y el 75% será para los vecinos que se sumen a este iniciativa.

En cuanto al coste de la instalación y mantenimiento, ya que la concesión será por un periodo de explotación de 15 años «será asumido por la empresa que se quede con el espacio, no tendrá coste ni para el Consistorio ni para los vecinos, por tanto, es muy beneficioso para todas las partes», recalcaba Iglesias.

La inversión inicial prevista en la licitación será de 204.000 euros y por cada kilowatio producido con las placas, el Ayuntamiento recibirá un mínimo de 1,2€, lo que significa un canon anual de 2.880€, pero que puede ser mayor «en función de las ofertas que se presenten» y que en cada pabellón se colocarán «220 placas», explicaba el concejal de Sostenibilidad Ambiental, Rubén Benito, que recalcaba que «es una oportunidad para los vecinos de tener energía fotovoltaica en casa y por un precio mejor que en sus facturas actuales».

El Ayuntamiento estima que, si esta propuesta tiene una buena respuesta, se podría extrapolar a otros edificios y zonas de la localidad. Así mismo, una vez se conozcan los detalles del proyecto, se realizarán reuniones vecinales para su difusión.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Accidente laboral en Los Ovalle: una trabajadora pierde tres dedos al quedar atrapada una de sus manos en una picadora de carne
  2. 2 El refrán de las cabañuelas avisa de lo que llega estos días: «A la primera agua de octubre...»
  3. 3 Las 276 rutas de autobús con origen o destino en Salamanca que pasan a ser gratuitas este martes
  4. 4 El Hospital incorpora un refuerzo de prestigio para el reto del trasplante cardiaco
  5. 5 El pueblo de Salamanca con la piscina con más bañistas de toda la provincia
  6. 6 Completada la gratuidad de la tarjeta Buscyl: «Está bien que sea gratis, pero deberían establecer prioridades»
  7. 7 Atrapada una persona en el interior de su coche tras volcar en la SA-102, a la altura de Sorihuela
  8. 8 Un choque entre dos camiones obliga a cortar la N-620 a la altura de Robliza de Cojos
  9. 9 El reventón de una tubería deja anegada la calle Plateros
  10. 10 Qué ha ocurrido en Salamanca este martes 30 de septiembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Ciudad Rodrigo impulsa la instalación de placas solares para el autoconsumo

Ciudad Rodrigo impulsa la instalación de placas solares para el autoconsumo