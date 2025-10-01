Ciudad Rodrigo impulsa la instalación de placas solares para el autoconsumo Se instalarán en los pabellones de Foxá y Eladio Jiménez de la localidad y suministrará energía a los edificios municipales y a los vecinos de estas zonas

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo impulsará la creación de una red de energía eléctrica solar para el autoconsumo con la instalación de 440 placas solares en los pabellones municipales de la avenida de Foxá y Eladio Jiménez con el objetivo de abastecer de energía a estas dependencias municipales y a los vecinos que quieran sumarse y que vivan en un radio de dos kilómetros de estas instalaciones.

El alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias, indicaba que esta iniciativa ha partido de Iberdrola pero que la licitación para la instalación está abierta a otras compañías « y se guardan un derecho de tanteo y de igualar posibles ofertas». Según detallaba el regidor, el Ayuntamiento recibirá el 25% de la energía que se produzca con esas placas solares y el 75% será para los vecinos que se sumen a este iniciativa.

En cuanto al coste de la instalación y mantenimiento, ya que la concesión será por un periodo de explotación de 15 años «será asumido por la empresa que se quede con el espacio, no tendrá coste ni para el Consistorio ni para los vecinos, por tanto, es muy beneficioso para todas las partes», recalcaba Iglesias.

La inversión inicial prevista en la licitación será de 204.000 euros y por cada kilowatio producido con las placas, el Ayuntamiento recibirá un mínimo de 1,2€, lo que significa un canon anual de 2.880€, pero que puede ser mayor «en función de las ofertas que se presenten» y que en cada pabellón se colocarán «220 placas», explicaba el concejal de Sostenibilidad Ambiental, Rubén Benito, que recalcaba que «es una oportunidad para los vecinos de tener energía fotovoltaica en casa y por un precio mejor que en sus facturas actuales».

El Ayuntamiento estima que, si esta propuesta tiene una buena respuesta, se podría extrapolar a otros edificios y zonas de la localidad. Así mismo, una vez se conozcan los detalles del proyecto, se realizarán reuniones vecinales para su difusión.