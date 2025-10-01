Marco Pérez ya tiene sustituto en el festival de Aerscyl de este sábado en Ledesma Antonio Grande ocupará la vacante del joven matador de toros salmantino que a su vez sustituirá a Roca Rey en la corrida de toros de Úbeda (Jaén) que se celebra el mismo día

Javier Lorenzo Salamanca Miércoles, 1 de octubre 2025, 16:33

Antonio Grande será el sustituto de Marco Pérez en el festival benéfico a favor de Aerscyl (Asociación de Enfermedades Raras de Castilla y León) que se celebrará este sábado en la plaza de toros de Ledesma. Marco Pérez, anunciado inicialmente en el cartel, causará baja en esta cita solidaria una vez que cogió la sustitución de Roca Rey en la corrida de toros de Úbeda (Jaén) este mismo sábado, donde actuará junto a Morante de la Puebla y Juan Ortega, con toros de las ganaderías de Jandilla y Juan Pedro Domecq. El diestro peruano a decido cortar la temporada anticipadamente causando baja en las corridas de toros de Úbeda (Jaén) este sábado, la Feria de El Pilar de Zaragoza el sábado 11 de octubre y la corrida de la Juventud de Illescas, el día 18.

De esta manera, el cartel de la sexta edición del festival de Aerscyl que se celebrará este sábado a las 17:00 horas en Ledesma, contará con el siguiente cartel: el rejoneador Guillermo Hermoso de Mendoza, los matadores de toros Javier Conde, Borja Jiménez y Antonio Grande además del novillero Íñigo Norte se enfrentarán a reses de las ganaderías de San Pelayo, Domingo Hernández, Charro de Llen, Casasola y Montalvo.