«El precio del vacuno para el ganadero está bien pero luego no es como parece»

Alberto Cuadrado es uno de los jóvenes de Salamanca que decidió dar el paso de dedicarse al campo. En su caso, al ser ganadero de vacuno, disfruta de un año histórico en precios. Esto mantiene que le ayuda a recuperarse de anteriores en los que tuvo más dificultades y en los que sufrió también bajas de reses por ataques de buitres o enfermedades.

Aún así, pese a disfrutar en parte de este momento, advierte lo mismo que cada vez apuntan más ganaderos: «No está tan bien como parece», señala. Por ejemplo, habla de la incorporación al campo, algo que él, ahora con 27 años, hizo en diciembre de 2020. En este momento, en cambio, ve literalmente «imposible» dar el paso que dio. Y lo explica rápido: «Ahora mismo no es un año bueno para pensar en eso por el precio que tienen las vacas, por lo que tienes que pagar por ellas», apunta el ganadero de Villaseco de los Gamitos.

En su caso, en junio de este año sufrió un ataque de buitres: la vaca estaba pariendo, cuenta que bajaron, «se posaron en ella y empezaron a picarla hasta matarla». El padre fue el que se encontró a un centenar de buitres en ese momento, comiendo los restos del animal. En ese momento, aseguró que el problema no era ya el de perder una vaca, sino comprar una nueva que estima que le supondría entonces, y con los precios más bajos que ahora, unos 3.000 euros dadas las características del ejemplar muerto. En la Lonja Agropecuaria de Salamanca, una vaca de «primera» cotiza ahora a 5,93 euros/kilo canal y entonces, eran 5,45, pero es que un año antes el precio de este mismo animal en esa Lonja era de 4,08.

A esto se une otro aspecto que traen los buenos precios y que no es otro, mantiene, que el que «te soplan más por otros lados». «Como ven que los terneros valen, te dicen que entonces te tienen que subir a lo mejor la renta que pagas por los pastos. Y, así, lo que vas ganando por un lado, lo tienes que acabar dando por otro. Vale más el ternero, pero te soplan más con el gasóil, con la renta, con lo que pueden... menos mal que ahora mismo el pienso y la paja están más baratos», señala. «Lo que veo -sigue este ganadero- es que cuando estás ganando un poco más también todo el mundo quiere coger, así que tampoco se equivoque la gente, que esto luego no es como parece».