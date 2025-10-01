Cuatro grupos salmantinos competirán este viernes en la final del Concurso Municipal de Bandas en el CAEM La gala comenzará a las 21:00 horas con la actuación de Candela Martín, a las 21:45 horas actuará Kuna, a las 22:30 horas comenzará la actuación de Nadea Levinscaia y Orca actuará a las 23:15 horas. Paco Jiménez será el presentador

«Enhorabuena a todos los participantes. Para nosotros ya es una muy buena noticia la elevada participación en este certamen porque demuestra el gran talento e interés por la música que existe en Salamanca», ha manifestado este miércoles el concejal de Cultura, Ángel Fernández Silva, en la presentación de la final del VI Concurso de Bandas, organizado por el Ayuntamiento de Salamanca, que se celebrará este viernes, 3 de octubre, en la Sala B del CAEM y lo ha hecho acompañado de miembros de los cuatro grupos finalistas: Candela Martín, Kuna, Orca y Nadea Levinscaia.

Tal como ha explicado el concejal «la entrada es libre hasta completar el aforo y esperamos que sean muchos los salmantinos que se acerquen hasta este recinto para disfrutar con la música que se hace en nuestra ciudad».

La final del VI Concurso Municipal de Bandas comenzará a las 21:00 horas de la noche con la actuación de Candela Martín. Le seguirá a las 21:45 horas la actuación de Kuna, a las 22:30 actuará Nadea Levinscaia y cerrará la noche Orca a las 23:15 horas.

Tras esta última actuación el jurado se irá a deliberar y, a continuación, darán a conocer el nombre de la banda ganadora, que obtendrá la grabación, mezcla y mastering de un disco completo en Arcane Planet Studios, con un máximo de diez temas, un concierto dentro del programa de Ferias y Fiestas de 2026, un concierto de promoción del disco en la Sala B 2026, una sesión fotográfica de estudio y la grabación de un videoclip.

La banda que quede en segunda posición obtendrá la grabación, mezcla y mastering de un disco completo en Arcane Planet Studios, con un mínimo de cinco y un máximo de diez temas. Y el grupo que quede en tercer lugar obtendrá la grabación, mezcla y mastering de un E.P en Arcane Planet Studios integrado por un mínimo de dos y un máximo de cinco temas a elegir por parte de la banda.

El jurado está formado por: José Luis Barba y Rubén Tostado, en representación de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, y Javier Rubio, David Gómez y Juan José Rodríguez como expertos vinculados al sector artístico, musical y cultural de la ciudad de Salamanca.

Las cuatro bandas ya han obtenido un premio que es tres días de estudio de grabación en Arcane Planet para producir el tema que elijan.

Los cuatro grupos finalistas

Candela Martín es una cantautora cuya música se caracteriza por la composiciónpropia, con letras en castellano y una estética alineada con la tradición de la canción de autor española. A lo largo de su carrera, ha tenido la oportunidad de colaborar con artistas del mismo estilo, como el cantautor Jorge Marazu, además de ofrecer conciertos junto a diversas agrupaciones corales, lo que ha enriquecido su experiencia ﻿y enfoque musical. La banda incluye batería, dos guitarras, voz principal, armonías y percusiones menores, principalmente instrumentos de la tradición del folklore como el pandero cuadrado, u otros como kas kas, shakers o morteros.

«Para nosotros el premio ya es tocar el viernes en la Sala B rodeados de gente que tiene mucho talento, así como haber podido grabar nuestra canción en un estudio ya que nos ha acercado a ver nuestro proyecto de una manera más profesional», ha expresado Candela Martín.

Orca nace en Salamanca en 2023, fruto de la conexión entre un grupo de amigos que comparten un mismo interés vital: formar un proyecto musical estable, basado en la composición e interpretación de temas propios. En este viaje musical de los últimos meses, la banda ha ido evolucionando y ha conseguido encontrar un sonido ecléctico, gracias a las diversas influencias artísticas de sus miembros. Su estreno tuvo lugar en la mítica sala madrileña Funhouse el pasado noviembre. Actualmente, Orca ofrece un espectáculo que apuesta por la fusión musical entre los ritmos funk, el pop noventero o el soul más clásico, y que busca abrazar un futuro compositivo libre de etiquetas en el que poder explorar nuevas sonoridades. Orca lo forman: Anna Hridnieva (voz), Jesús Boyero (teclado), María Alejandra Delgado (guitarra), Manuel García (batería) y Susana Alonso (trompeta).

«Es cada vez más complicado, desde el mundo musical, tener un espacio donde poder interpretar tus propias canciones. Ahora tenemos esa oportunidad. Y si bien el mejor premio es poder tocar con compañeros que hacen lo mismo, que crean sus propias obras. También el premio es darle esa importancia, esa visibilidad que se merecen y que nos merecemos por el hecho de estar ahí luchando por algo tan complicado como es la cultura y sobre todo la cultura nueva, creada aquí y creada en poblaciones pequeñas y no solamente en Madrid y Barcelona», ha explicado Manuel, del grupo Orca.

Kuna es una banda formada en 2023 por cuatro músicos salmantinos que deciden juntarse para hacer música electrónica-rock y actualmente se encuentran en proceso de grabación de su primer disco.

«Es una oportunidad increíble que nos abre las puertas a poder tocar en la Plaza Mayor, que sería un sueño. Llevamos mucho tiempo trabajando y yo creo que lo vais a pasar muy bien en el CAEM», ha manifestado uno de los integrantes de Kuna.

Nadea Levinscaia es una cantante y compositora moldava que reside en Salamanca. Su música tiene influencias del indie español, de clásicos como Sinatra y de artistas rusos y rumanos. Su obra refleja una gran diversidad cultural y artística.

«Estoy emocionada de que llegue el día y que demos todo lo que hemos guardado para vosotros, nuestro talento expresado en la música», ha dicho Nadea Levinscaia.

