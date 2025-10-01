Alarma vecinal: detectada en la zona de Comuneros la técnica del 'hilo invisible' para asaltar viviendas Los residenten han colgado carteles que alertan de una banda que usa este sistema para entrar en las casas. El método consiste en colocar un fino hilo transparente entre la puerta y el marco para detectar la ausencia de los moradores

M. C. SALAMANCA Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:54

Vecinos de la zona de Comuneros han colgado carteles en varios portales alertando de la presencia de una banda especializada en marcar las puertas de las casas con el llamado 'hilo invisible', un método que permite a los ladrones comprobar si un domicilio está vacío antes de entrar a robar. La advertencia, efectuada en las últimas horas, ha generado preocupación no solo entre los residentes si no también entre los vecinos de otras zonas de la ciudad.

Los carteles difundidos piden extremar la vigilancia y dar aviso a la Policía ante cualquier indicio de robo. No es la primera vez que se detecta este modus operandi en Salamanca, aunque los vecinos advierten de que en las últimas semanas se ha intensificado en Comuneros y temen que pueda extenderse a otros barrios de la ciudad.

El sistema es sencillo y difícil de detectar: los delincuentes colocan un fino hilo o filamento de pegamento transparente entre la puerta y el marco. Si pasado un tiempo el hilo permanece intacto, significa que nadie ha entrado ni salido, por lo que la vivienda queda señalada como objetivo.

Posteriormente, otros miembros de la banda acceden utilizando técnicas silenciosas y muy especializadas, como el bumping o el impresioning, que les permiten abrir cerraduras sin forzar la puerta ni dejar rastro visible.

A finales de la semana pasada, la Policía Nacional informaba del desmantelamiento en Murcia de una organización criminal asentada en Torrevieja (Alicante) que utilizaba exactamente el mismo sistema para robar en viviendas de Murcia, Alicante y Albacete.

En aquella operación se detuvo a cuatro integrantes de la red, se recuperaron joyas, dinero en efectivo y herramientas especializadas, y la autoridad judicial decretó prisión provisional para los cabecillas, según se informó en su momento.