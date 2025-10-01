Nueva Escuela Municipal de Tiempo Libre para fomentar el empleo entre los 16 y 35 años

Carlos Rincón Miércoles, 1 de octubre 2025, 11:44 Comenta Compartir

Formación para poder trabajar en las ludotecas y los programas «Madrugadores» y «Tardones» o como monitor de tiempo libre, inglés, ofimática, primeros auxilios, atención a jóvenes con necesidades especiales, prevención de violencia en menores o mediación en conflictos. Son algunos de los cursos y talleres que ofrecerá este curso la nueva Escuela de Animación Juvenil y Tiempo Libre que acaba de poner en marcha el Ayuntamiento. «Representa una oportunidad más para que los jóvenes puedan formarse y desarrollar su vida profesional en Salamanca», destaca el concejal de Juventud, Pedro Martínez, de esta iniciativa que pretende abrir oportunidades de empleo de carácter lúdico-creativo a jóvenes de 16 a 35 años.

Será a finales de este mes cuando la nueva escuela comenzar su programación con la acción «Técnicas y recursos de programas de madrugadores, tardones y ludotecas», del 20 al 29 de octubre. Le seguirán los cursos para obtener la Titulación oficial de la Junta de Castilla y León de monitor de tiempo libre – primera edición –, que durará cinco fines de semana del 24 de octubre al 30 de noviembre; el taller de lengua de signos, del 3 al 14 de noviembre; el curso intensivo de inglés, del 3 al 28 de noviembre; y nuevas pedagogías en la infancia y espacios creativos, del 17 al 26 de noviembre). Todas ellas son de carácter presencial.

En la modalidad online, ofertará el curso de herramientas de ofimática, del 20 al 31 de octubre; 'Mediación y resolución de conflictos', del 30 de octubre el 9 de noviembre); 'Gestor de redes sociales. Social Media', del 3 a 11 de noviembre); 'Prevención de la violencia en menores y jóvenes a través de las TICS', del 21 al 30 de noviembre; y 'Técnicas y herramientas específicas para la igualdad en el ocio y el tiempo libre', del 13 al 23 de diciembre.

El próximo año y de forma presencial se llevarán a cabo el 'Curso de iniciación al portugués'; 'Titulación oficial de monitor de tiempo libre'; 'Primeros auxilios básicos en ámbitos socioeducativos'; y 'Especialidad de la Junta en Jóvenes con necesidades especiales'. En la opción online se realizará el curso de 'prevención e intervención en adicciones sin sustancias'.

Las acciones formativas presenciales tienen un límite de 15 plazas y las online, de 25. Todas, excepto las titulaciones de la Junta, son gratuitas. Para participar es necesario realizar inscripción previa a través de la página web https://aytosalamanca.es/w/escuela-tl. Para las que se celebrarán este año, se pueden realizar desde hoy, a partir de las 10:00 horas. Para las de 2026, a partir del 12 de enero. Además, de inscribirse previamente, para participar en la escuela, será necesario que los participantes estén empadronados en el municipio de Salamanca, o que, sin estarlo, se encuentren trabajando o cursando estudios en la capital dentro del régimen de educación formal.