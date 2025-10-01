Inyección de 200.000 euros para que los restos del Botánico ganen atractivo

Carlos Rincón Salamanca Miércoles, 1 de octubre 2025, 18:02 Comenta Compartir

Oculta durante años bajo las ya desaparecidas pistas deportivas, la antigua calle empedrada de San Pedro sigue pasando desapercibida para los turistas. Y con ella, los restos del antiguo colegio de Cuenca y del convento de San Agustín. Una tupida barrera de vegetación oculta casi por completo a la vista del viajero, pero también del salmantino, los históricos restos rescatados en el Botánico. Por ello, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística, cofinanciado con fondos europeos Next Generation, autonómicos y municipales, el Ayuntamiento va a invertir más de 200.000 en hacer más atractivo este recinto arqueológico con una intervención con la que mejorará la accesibilidad y la iluminación para «mayor disfrute de los escenarios como experiencia turística». La actuación reverdecerá los terrenos en los que se encuentran los cimientos de uno de los colegios mayores más antiguos de España y del convento en el que vivieron tanto San Juan de Sahagún como Fray Luis de León. Un proyecto que ha recibido este martes el visto bueno de la Comisión Territorial de Patrimonio.

Es difícil encontrar una sombra bajo la que cobijarse en el Botánico. Por ello, el Consistorio quiere generar en él una pequeña arboleda con la plantación de medio centenar de árboles de hoja caduca, así como de otros 400 arbustos. Se pretenden crear «espacios de sombra y descanso» que «inviten a la estancia». No obstante, Patrimonio ha recomendado al Ayuntamiento que realice una poda de los setos que conforman el vallado perimetral del recinto en la calle Balmes y la plazuela de San Bartolomé a una altura que permita la contemplación del parque y de los restos arqueológicos desde el exterior. Por otra parte, para ocultar la presencia del aparcamiento subterráneo que colinda con el parque arqueológico, se creará un muro vegetal con plantas trepadoras.

Frente a la oscuridad que presenta durante la noche, el proyecto, que no tardará en licitarse, según apuntan fuentes municipales, apuesta por un refuerzo del alumbrado artístico de los restos con la sustitución de los actuales proyectores y el incremento de la iluminación general del recinto.

La intervención municipal eliminará algunas de las barreras arquitectónicas que existen en el recorrido que realizan los turistas por el interior del Botánico. Además de arreglar los itinerarios peatonales que tienen un pavimento de grava, se retirarán los bordillos de madera que existen en la actualidad y se sustituirán por piezas de acero. Se generará además un nuevo camino para llegar a la zona expositiva, donde se encuentran decenas de piezas halladas durante las excavaciones.

En el último siglo y medio, el solar del Botánico ha acogido un jardín, unas pistas deportivas de la Universidad de Salamanca y un aparcamiento. Fue en noviembre de 1997 cuando comenzaron las obras para la construcción del parking. Las excavadoras enterraron algunos de los mejores recuerdos del atletismo salmantino y tiempo después sacaron a la luz vestigios de un poblado celtíbero y de la época romana, además de los cimientos del convento de San Agustín y el Colegio de Cuenca. Tras años parados, durante la pandemia se abrieron a las visitas turísticas.