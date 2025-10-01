Abde pide calma en Unionistas: «Con la ayuda de todos llegarán los resultados»

Jaime García Salamanca Miércoles, 1 de octubre 2025, 11:22 Comenta Compartir

Pese al resultado final en Gobela ante el Arenas de Getxo, Unionistas sacó algunas buenas conclusiones del partido, una de ellas fue el papel de la última incorporación del mercado estival, Abde Damar. El extremo de 25 años lideró las ofensivas frente al conjunto vizcaíno, y es que si sus acercamientos se hubiera culminado el resultado habría sido otro bien distinto.

Es por eso que, como en el resto de la plantilla, el regreso al trabajo en la mañana de ayer fue «complicado por la rabia que tenemos por haber dejado escapar los tres puntos de un partido vital», inicia Abde. Aunque, como reconoce el goleador, en el fútbol no hay tiempo para lamentarse: «Lo que ha tocado es hacer borrón y cuenta nueva porque no hay otra que seguir trabajando hasta el partido siguiente», explica.

En Gobela se perdió una buena bala en un campo que será complicado para el resto de conjuntos debido a su superficie (artificial) y unas dimensiones que pueden que llegar a confundir, aunque por muchos peros que haya, «el fútbol se juega en cualquier en cualquier estadio, y sí que es un campo algo anormal por la estrechez y las dimensiones, pero no es excusa para haber logrado los tres puntos allí», admite.

La realidad es que después de cinco jornadas, los blanquinegros tan solo han sumado tres puntos de quince posibles. Dicha hoja de ruta está desembocando en mensajes muy críticas hacia la plantilla, empezando por las palabras malinterpretadas del exentrenador Oriol Riera y algunos sectores de la afición que ponen en duda los mimbres de este grupo: «Somos un equipo joven sí, pero en este grupo de jugadores todos tenemos mucha calidad, cualquiera que venga a vernos entrenar o jugar se puede dar cuenta. No se ha empezado con un buen pie, pero durante la temporada siempre hay momentos malos. Personalmente, prefiero que ese momento pase ahora, que hay margen de mejora y hay jornadas por delante, a que nos pase cuando está acabando la temporada. Somos un equipo con muchos cambios y llegó un nuevo entrenador. Al final todo lleva un tiempo y se verá la mejoría», zanja para ampliar con las modificaciones tras la llegada de Mario Simón: «La estructura con Mario es diferente y creo que, en ataque, el cambio nos ha venido bien. Pero, en el tema defensivo, todos tenemos que mejorar», dice Abde.

En el camino de Unionistas aparecen dos citas de forma consecutiva en casa y la plantilla blanquinegra sabe que no puede dejar escapar estos trenes. «No queda otra que hacernos fuertes jugando en nuestro estadio. Aquí tiene que costar que nos ganen los equipos. Estamos en nuestra casa, con nuestra gente, con la afición y eso se tiene que notar».

Una afición que «nunca deja de lado al equipo durante los 90 minutos», pero a la que el extremo le pide más confianza para lograr el objetivo: «No les pedimos tranquilidad, es ya pedir confianza en este grupo. Con la ayuda de todos llegarán los resultados, porque pocos clubes tiene esta afición y eso lo notamos».