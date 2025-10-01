Un choque entre dos camiones obliga a cortar la N-620 a la altura de Robliza de Cojos El accidente se ha producido sobre las 11:30 horas

La Gaceta Salamanca Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:17

Espectacular choque de dos camiones de gran tonelaje en la N-620 a la altura de Robliza de Cojos. No ha habido heridos, pero, debido a las grandes dimensiones de los vehículos, la Guardia Civil ha tenido que cortar la carretera.

El accidente ha tenido lugar sobre las 11:30 horas en el kilómetro 266 de la citada carretera, dirección Portugal, a la altura de Robliza de Cojos, según informa el 112.