Qué ha ocurrido en Salamanca este martes 30 de septiembre
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
Salamanca
Martes, 30 de septiembre 2025, 19:58
Tráfico cortado en el Túnel de la Televisión por obras en la red de agua
Los trabajos se prolongarán hasta el 6 de octubre
El reventón de una tubería deja anegada la calle Plateros
El incidente se ha producido pasadas las 16:00 horas de la tarde de este martes, 30 de septiembre
Los Bomberos intervienen por un fuego en una cocina en la calle Mazas
El suceso se ha producido sobre las 14:30 horas
Un fuego en un montón de estiércol en El Juncal de Villamayor amenaza con extenderse al campo
La rápida intervención de bomberos y policías ha evitado daños en las plantaciones cercanas
«El revuelo con el pliego de la Denominación de Origen 'Guijuelo' se debe a luchas comerciales»
Teresa Rodríguez Vidal (directora general): «Me fastidian mucho las bobadas que se están diciendo»
Julio Norte recibe el alta hospitalaria y ya viaja a Salamanca: estas son sus sensaciones
El joven novillero salmantino abandona ocho días después el Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes (Madrid) para continuar la recuperación de la gravísima cornada sufrida el pasado lunes en San Sebastián de los Reyes
La investigadora Carmen Escudero se incorpora al IRNASA-CSIC: «Qué mejor sitio que Salamanca»
El objetivo de su proyecto es entender cómo la diversidad genética de los cultivos influye en los microorganismos que viven en el suelo para reducir la dependencia de los fertilizantes
La esperada serie con la que redescubrir Salamanca se estrena inminentemente: «Esperamos volver el año que viene»
El productor ejecutivo de 'Zoomers', rodadada en Salamanca en verano de 2024, Miguel Menéndez, el actor protagonista, Biel Rossell, y el acalde, Carlos García Carbayo, han presentado este martes en el Ayuntamiento el preestreno de la serie
Completada la gratuidad de la tarjeta Buscyl: «Está bien que sea gratis, pero deberían establecer prioridades»
Con estos servicios a Peñaranda y Alba, son un total de 276 las rutas que hay en Salamanca del Buscyl
Unanimidad en la Diputación para instar al Gobierno a reforzar los efectivos de la Guardia Civil en la provincia
Denuncian «las graves deficiencias» que presentan los cuarteles en la provincia y el hecho de que falten «un 30 % de efectivos»
1,5 millones de euros para las obras de urgencia de la SA-203
El objetivo es mejorar la seguridad en la vía que comunica El Cabaco y la Peña de Francia
El Salamanca UDS se cubre las espaldas y solicita Las Pistas para el partido contra la SD Sarriana
El encuentro corresponde a la sexta jornada y se celebra el próximo sábado, 11 de octubre, a las 17:00 horas
Unionistas es top en socios
Es el 9º club de toda Primera Federación con más carnets vendidos para este curso. En el Reina Sofía han cerrado la campaña 2025/26 con un total de 4.954 socios. El primer puesto lo ocupa el Real Murcia con 17.600, por delante de Tenerife y Hércules
Salamanca volverá a correr contra la violencia de género el 9 de noviembre
La inscripción ha quedado abierta este martes a un precio de 3 euros
Los cinco pueblos de la provincia que reciben una subvención de la Junta para proyectos turísticos
Santa Marta, Ciudad Rodrigo, Aldeadávila de la Ribera, Cabrillas y San Martín de Castañar son los beneficiados
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.