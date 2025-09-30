Julio Norte recibe el alta hospitalaria y ya viaja a Salamanca: estas son sus sensaciones

Javier Lorenzo Martes, 30 de septiembre 2025, 13:39 Comenta Compartir

Camino de Salamanca Julio Norte demuestra la felicidad de sentirse vivo y triunfante de su primera cornada, un «tabaco» en toda regla, muy grave, para ser su bautismo de sangre, en su primera novillada con picadores tras el debut la pasada primavera en Garlin (Francia). No solo se siente vivo si no también feliz de estar cada vez mejor después de recibir el alta del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes (Madrid), donde fue intervenido de urgencia el lunes por la noche de una cornada en la zona perianal de máxima gravedad que le infirió un novillo de Victoriano de Río en la localidad madrileña de San Agustín de Guadalix: «Estoy muy bien. Cada vez mejor, se que aún tengo por delante un largo periodo de recuperación, pero feliz de poder ir ya camino de mi casa«, puntualiza el joven torero salmantino, de apenas 17 años, acompañado de sus padres y hermanos, desde el coche que les traslada desde San Sebastián de los Reyes a Salamanca tras recibir el alta hospitalaria y abandonar esa habitación 488 en la que ha estado ingresado en los últimos ocho días. Momentos duros, dolorosos, angustiosos... el peaje inevitable de la gloria del toro que a Julio Norte le ha llegado demasiado pronto. Sin embargo, este percance no ha minado para nada ni su ánimo, ni sus deseos, ni sus intenciones: «Espero que muy pronto pueda volver a entrenar», confiesa sin preguntarle el torero. Sabe que tiene que tomarse las cosas con calma, pero el reto es acortar ese plazo de un mes que le han dado los médicos. Tiene todo el invierno por delante. Y esa desconexión le vendrá de perlas en todos los aspectos.

Más bien ese no es un reto, es la mentalidad innata de los toreros: volver a torear cuanto antes. Ya ha dado por concluida su temporada a falta de las novilladas que tenía pendientes en esta su primera campaña, perdió las ferias de Algemesí (Valencia), y perderá las de estos días el Zapato de Oro de Arnedo (La Rioja) y también la feria del Pilar de Zaragoza, que iba a ser su estreno en una plaza de primera categoría en España. También la final de la Liga de Novilladas de la que ha sido uno de los nombres propios, tras arrasar en el de Castilla y León, del que salió como flamante ganador. «Han sido días muy duros, se ha hecho pesado tanto tiempo, casi todo el día tumbado por lo delicado de las heridas... pero he estado muy bien atendido», puntualiza con alivio. «¡Ya pasó!», sentencia con gran naturalidad y un optimismo aplastante. Ahora le tiene que venir todo lo bueno del toreo, después de un invierno crucial en el que la reparación será clave no solo para recuperar al torero anímicamente y al hombre físicamente, sino para fortalecer todo de cara a la temporada que viene que debe de ser crucial para su reencuentro con el toro y también para ratificar las excelentes sensaciones de una temporada aplastante: además del Circuito de CyL, la puerta grande de Almería, la Vid de Oro, como novillero triunfador de la feria de novilladas de Arganda del Rey (Madrid) como cimas de un periplo de 21 novilladas con picadores con una aplastante regularidad en el triunfo.

En la dureza de esos días, Julio Norte confiesa que «recibir tanto apoyo de todo el mundo, de todos los maestros que me han llamado, de profesionales, ganaderos, amigos, por supuesto de mi familia, ha sido muy importante y me ha hecho recuperarme más pronto. Me ha dado mucha moral, me ayudó a no tirar la toalla y a no venirte abajo ante la dificultad«, apunta con gran agradecimiento. »Me he sentido muy querido, la verdad. No esperaba tanto«.

En diez días tendrá que volver a la revisión para ver cómo evolucionan las lesiones de la vejiga y también para retirar la sonda que lleva en el propio Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes (Madrid), donde seguirá bajo la tutela del doctor De la Morena, que es quien ha estado al frente de todas estas lesiones desde el primer día de su ingreso urgente. La evolución de la cornada y las curas correspondientes ya la seguirán directamente en Salamanca en los próximos días: «Los médicos antes de darle el alta a Julio nos han dicho que todo va muy bien,se han sorprendido de la evolución de todo«, confiesa el entorno del torero, ya camino de su domicilio en Salamanca, donde seguirá la recuperación desde esta misma tarde.