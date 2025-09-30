Unanimidad en la Diputación para instar al Gobierno a reforzar los efectivos de la Guardia Civil en la provincia Denuncian «las graves deficiencias» que presentan los cuarteles en la provincia y el hecho de que falten «un 30 % de efectivos«

La Diputación de Salamanca ha aprobado por unanimidad una moción para instar al Ministerio de Interior a que, en coordinación con la Dirección General de la Guardia Civil, «proceda a reforzar de manera prioritaria los efectivos asignados a la provincia de Salamanca, sobre todo en los puestos de Seguridad Ciudadana».

A instancia del Partido Popular, la moción solicita al Gobierno «incrementar los recursos materiales y medios técnicos destinados a los cuarteles o puestos de la Guardia Civil que presta servicios en nuestra provincia», ha asegurado la portavoz popular, Pilar Sánchez, en una intervención en la que ha criticado duramente al Gobierno.

«El Gobierno de Sánchez deshonra al cuerpo de la Guardia Civil al no atender unas reivindicaciones tan justas; es un cuerpo que incomoda al Gobierno», ha insistido para denunciar, a continuación, «las graves deficiencias» que presentan los cuarteles en la provincia y el hecho de que falten «un 30 % de efectivos«.

En este sentido, ha denunciado la «inseguridad» que sufre la Salamanca rural por la situación de «precariedad» en la que se encuentra la provincia.

«La seguridad ciudadana es uno de los pilares fundamentales para garantizar la convivencia, el bienestar y la calidad de vida de los vecinos y vecinas de cualquier municipio. La labor que realiza la Guardia Civil en numerosos municipios de España, especialmente en aquellos de ámbito rural o con menor densidad poblacional, es esencial para prevenir el delito, proteger a la población», ha concluido la portavoz popular.

Ante el argumento de los populares, el grupo socialista ha recordado las inversiones del Gobierno de España durante los últimos años, como los 3 millones del nuevo cuartel de Santa Marta, los 5 millones presupuestados para el que se construirá en Ciudad Rodrigo o los 2,4 millones invertidos en la mejora de la eficiencia energética en Fuentes de Oñoro. «Nosotros hablamos de datos y no de sensaciones de inseguridad: en 2011 tuvimos un máximo histórico de 830 operativos de la Guardia Civil, en 2018 se perdieron 51 agentes y gracias a la política de recuperación se ha conseguido volver a tener 30», ha asegurado Fernando Rubio.