Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Salamanca UDS se cubre las espaldas y solicita Las Pistas para el partido contra la SD Sarriana

El encuentro será correspondiente a la sexta jornada y se celebra el próximo sábado 11 de octubre a las 17 horas

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Martes, 30 de septiembre 2025, 09:49

El siguiente compromiso del Salamanca UDS como local será el de la sexta jornada contra la Sociedad Deportiva Sarriana. Aunque el objetivo del club es que ya se pueda disputar en el estadio Helmántico, para cubrirse las espaldas el club ya ha solicitado al Ayuntamiento Las Pistas. Además, para disputarlo el sábado 11 de octubre a las 17:00 horas.

En principio, la mayor parte de las obras en el estadio están finalizadas o a punto, pero siguen faltando algunos aspectos relativos a la electricidad, que es en lo que más incidió el informe de los técnicos de Villares de la Reina.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La fuente de Salamanca con más de 200 años de historia que ha sufrido daños este fin de semana
  2. 2 Dos robos en chalés disparan todas las alarmas en Villamayor y la Policía Local intensifica los controles
  3. 3 De la sacristía a prisión: detenido por robar la cartera al párroco de San Marcos y usar su tarjeta en un bazar
  4. 4 El acusado de arrollar y matar a tres camioneros en la A-62 cuando viajaba a Salamanca: «No les ví»
  5. 5 Los hosteleros salmantinos alzan la voz: «Hacen daño y no hay defensa»
  6. 6 El lobo regresa a Salamanca y mata 19 ovejas en Villaseco de los Gamitos y Gejuelo del Barro
  7. 7 «La gente se sigue quedando en tierra»
  8. 8 Las 276 rutas de autobús con origen o destino en Salamanca que pasan a ser gratuitas este martes
  9. 9 Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 29 de septiembre
  10. 10 Julio Norte da por finalizada la temporada: estos son los motivos y su estado aún en el hospital

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El Salamanca UDS se cubre las espaldas y solicita Las Pistas para el partido contra la SD Sarriana

El Salamanca UDS se cubre las espaldas y solicita Las Pistas para el partido contra la SD Sarriana