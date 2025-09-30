El Salamanca UDS se cubre las espaldas y solicita Las Pistas para el partido contra la SD Sarriana El encuentro será correspondiente a la sexta jornada y se celebra el próximo sábado 11 de octubre a las 17 horas

Alex G. Santana Salamanca Martes, 30 de septiembre 2025, 09:49 Comenta Compartir

El siguiente compromiso del Salamanca UDS como local será el de la sexta jornada contra la Sociedad Deportiva Sarriana. Aunque el objetivo del club es que ya se pueda disputar en el estadio Helmántico, para cubrirse las espaldas el club ya ha solicitado al Ayuntamiento Las Pistas. Además, para disputarlo el sábado 11 de octubre a las 17:00 horas.

En principio, la mayor parte de las obras en el estadio están finalizadas o a punto, pero siguen faltando algunos aspectos relativos a la electricidad, que es en lo que más incidió el informe de los técnicos de Villares de la Reina.