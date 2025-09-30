Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El reventón de una tubería deja anegada la calle Plateros
VÍDEO: ALMEIDA

El reventón de una tubería deja anegada la calle Plateros

El incidente se ha producido pasadas las 16:00 horas de la tarde de este martes, 30 de septiembre

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Martes, 30 de septiembre 2025, 16:52

El reventón de una tubería ha dejado anegado el cruce ubicado entre la calle Plateros y la calle de los Transportistas en la capital.

El incidente se ha producido pasadas las 16:00 horas de la tarde de este martes, 30 de septiembre, y, teniendo en cuenta la gran cantidad de agua que ha empezado a brotar por ambas calles, una patrulla de la Policía Local ha tenido que desplazarse hasta la zona para regular el tráfico de la misma.

Por el momento, se desconocen más detalles de lo ocurrido.

En actualización

La redacción de LA GACETA DE SALAMANCA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las 276 rutas de autobús con origen o destino en Salamanca que pasan a ser gratuitas este martes
  2. 2 La fuente de Salamanca con más de 200 años de historia que ha sufrido daños este fin de semana
  3. 3 El pueblo de Salamanca con la piscina con más bañistas de toda la provincia
  4. 4 El acusado de arrollar y matar a tres camioneros en la A-62 cuando viajaba a Salamanca: «No les ví»
  5. 5 «La gente se sigue quedando en tierra»
  6. 6 Dos robos en chalés disparan todas las alarmas en Villamayor y la Policía Local intensifica los controles
  7. 7 Matacán renovará su flota con 12 aviones Airbus C295 a partir de 2026
  8. 8 Qué ha ocurrido en Salamanca este lunes 29 de septiembre
  9. 9 El lobo regresa a Salamanca y mata 19 ovejas en Villaseco de los Gamitos y Gejuelo del Barro
  10. 10 De la sacristía a prisión: detenido por robar la cartera al párroco de San Marcos y usar su tarjeta en un bazar

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El reventón de una tubería deja anegada la calle Plateros