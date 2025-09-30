El reventón de una tubería deja anegada la calle Plateros El incidente se ha producido pasadas las 16:00 horas de la tarde de este martes, 30 de septiembre

Elena Martín Salamanca Martes, 30 de septiembre 2025, 16:52 Comenta Compartir

El reventón de una tubería ha dejado anegado el cruce ubicado entre la calle Plateros y la calle de los Transportistas en la capital.

El incidente se ha producido pasadas las 16:00 horas de la tarde de este martes, 30 de septiembre, y, teniendo en cuenta la gran cantidad de agua que ha empezado a brotar por ambas calles, una patrulla de la Policía Local ha tenido que desplazarse hasta la zona para regular el tráfico de la misma.

Por el momento, se desconocen más detalles de lo ocurrido.

En actualización La redacción de LA GACETA DE SALAMANCA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.