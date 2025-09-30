Unionistas es top en socios Es el 9º club de toda Primera Federación con más carnets vendidos para este curso. En el Reina Sofía han cerrado la campaña 2025/26 con un total de 4.954 socios. El primer puesto lo ocupa el Real Murcia con 17.600, por delante de Tenerife y Hércules

A Unionistas no le están saliendo bien las cosas por el momento en el terreno de juego (1 victoria y 4 derrotas en las cinco primeras jornadas) pero al menos tiene el consuelo de ser uno de los clubes de Primera Federación con un mayor respaldo social. Según los datos publicados este lunes por @golsinvar, después de cerrar la campaña de inicio de temporada 2025/26 con 4.954 socios, los salmantinos ocupan el 10º puesto en la lista de Primera Federación.

El primer lugar lo ocupa el Real Murcia, que se ha disparado ya con 17.600 socios. Le siguen el Tenerife, con 13.548, y el Hércules, con 11.500.

Racing Ferrol, Nástic de Tarragona, Ponferradina, Cartagena y Sabadell son los otros clubes de Primera Federación que tienen un mayor respaldo social que Unionistas en estos momentos. Cacereño, Mérida o Pontevedra son los siguientes en esa clasificación de socios/abonados hasta el momento en la categoría.

En el lado contrario, clubes como el Juventud Torremolinos, Tarazona, Teruel, Atlético Sanluqueño y Ourense CF son los que ocupan los últimos lugares de la categoría en cuanto al número de seguidores con carnet para este curso.

En la Asamblea General celebrada este sábado en el Julián Sánchez 'El Charro', la directiva dio a conocer algunos datos relativos a la campaña de socios, como que de los 4.954 con los que se ha cerrado, 548 corresponden a nuevas altas. Además, 1.422 son de la categoría Pro/Colaborador y 1.411 Joven, dos aspectos que fueron muy destacados por su importancia.

Unionistas cerró la campaña de invierno de la pasada temporada con ese número de socios (5.500) y era el objetivo marcado para la actual, siendo conscientes de que no sería fácil. De momento, se han quedado a unos 500, a la espera de que en unos meses vuelve a abrirse la posibilidad de hacerse con el carnet de socio del equipo salmantino.