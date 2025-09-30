La esperada serie con la que redescubrir Salamanca se estrena inminentemente: «Esperamos volver el año que viene» El productor ejecutivo de 'Zoomers', rodadada en Salamanca en verano de 2024, Miguel Menéndez, el actor protagonista, Biel Rossell, y el acalde, Carlos García Carbayo, han presentado este martes en el Ayuntamiento el preestreno de la serie

José Fuentes Rajo Salamanca Martes, 30 de septiembre 2025, 14:48 | Actualizado 15:00h. Comenta Compartir

El alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, el productor ejecutivo Miguel Menéndez de Zubillaga y el actor Biel Rossell han presentado este martes en el Ayuntamiento el preestreno de 'Zoomers', la serie de Prime Video rodada en Salamanca en julio del pasado año que se estrena este viernes y cuyos tres primeros capítulos se podrán ver esta tarde a las 20:00 horas en la sala menor del Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León (las invitaciones son gratuitas y se recogen en la Oficina de Turismo situada en la Plaza Mayor).

La serie gira en torno a Javi, interpretado por Rossell, que inicia en Salamanca una carrera universitaria tras una tragedia personal con una lista de objetivos marcada por él y por su terapeuta en un entorno estudiantil lleno de fiestas y conflictos emocionales.

Junto a ellos también se encontraban los creadores Federico Mayorca y Guillermo Van Dreï, y otros actores de la serie como Adrián Luque y Rubén Fernández.

Ampliar El alcalde, Carlos García Carbayo. LAYA

El alcalde ha querido expresar su agradecimiento a todo el equipo de producción, «que ha logrado fundirse con la ciudad», así como a la Film Commission, por su contribución a haber convertido la ciudad en un escenario de cine.

«Se trata de una producción fresca, juvenil, desenfadada y con un punto gamberro. El equipo ha realzado la monumentalidad de Salamanca con un extraordinario gusto, y ha convertido a Zoomers no solo en la historia de Javi y sus amigos, sino en una postal que refleja la belleza de la ciudad».

También ha destacado que durante el rodaje trabajaron miembros de la bolsa de empleo de la Universidad de Salamanca y de la Universidad Pontificia.

Por último, le ha deseado lo mejor al equipo tanto en su vida personal como profesional y ha añadido que ya son «charros como todos nosotros» y que saben «cómo se vive en esta ciudad que cuida bien a los que vienen y se quedan, un lugar para pasárselo bien».

BIEL ROSSELL: «CUANDO LOS PRODUCTORES VIERON SALAMANCA QUISIERON GRABAR MÁS SECUENCIAS PARA QUE SE VIERA MÁS Y MEJOR»

Ampliar El actor Biel Rossell durante su intervención. LAYA

El siguiente en hablar fue el actor que da vida a Javi, el protagonista, Biel Rossell, que quiso agradecer en primer lugar al Ayuntamiento por lo «bien» que les han tratado y ha desvelado que «en cada episodio se descubre un punto nuevo de Salamanca» y que «cuando los productores vieron Salamanca quisieron grabar más secuencias para que se viera más y mejor».

El actor señaló que «habían trabajado muy duro» pero que también habían disfrutado mucho durante los descansos y los fines de semana de la ciudad, «de su gente, de sus bares y de su turismo», llevándose consigo de Salamanca «muy buenos recuerdos».

Rossell también ha contado que durante las dos semanas de rodaje se ha narrado un curso universitario entero, es decir, un año, por lo que se podrá apreciar el casco antiguo en todas las estaciones y fiestas como el Fin de Año Universitario, que se celebra antes de Navidad para que los estudiantes puedan pasar las festividades con su familia, algo que el actor desconocía.

MIGUEL MENÉNDEZ: «ESPERAMOS VOLVER EL AÑO QUE VIENE CON LA SEGUNDA TEMPORADA»

Ampliar Miguel Menéndez de Zubillaga durante su intervención. LAYA

Miguel Menéndez, productor ejecutivo de la serie, fue el último en intervenir. Quiso agradecer tanto al Ayuntamiento como a la Film Commission su colaboración para que la serie saliese adelante desde que hace un año y medio visitasen la ciudad para estudiarla como posible lugar de ambientación. La serie se centra en mostrar cómo es la vida de la conocida como 'Generación Z', nacida a finales de los 90 y principios de los 2000 aproximadamente.

«Frente a otras series que muestran rasgos de esta generación que no representan a la mayoría, 'Zoomers' tiene una mirada honesta y realista del ser humano», ha expresado Menéndez, añadiendo que muestra «problemas universales» que compartían los jóvenes hace 30 años y los compartirán dentro de otros 30, como «sentirse aceptado o tener un amigo».

Por último, ha ensalzado la ciudad como un gran escenario de cine en el que «pongas donde pongas la cámara sale un plano muy bonito». «Esperamos volver el año que viene con la segunda temporada», ha concluido.

UN RECUERDO DE LA CIUDAD

Al concluir la presentación, el alcalde hizo entrega a los miembros del equipo que estaban presentes de una placa de recuerdo como obsequio, para después salir al balcón de la Plaza Mayor y enseñarles algunas de las curiosidades que esconden el ágora y la ciudad.

Menéndez de Zubillaga recogiendo el obsequio del Ayuntamiento, detalle de los obsequios y el alcalde con el equipo en el balcón de la Plaza Mayor. LAYA