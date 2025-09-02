Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Fotograma del trailer 'Zoomers'. Prime Video

Así se ve Salamanca en el trailer de 'Zoomers', la serie de Prime rodada en la ciudad que se estrenará próximamente

La trama transcurre en el entorno de un Colegio Mayor de la capital

La Gaceta

Salamanca

Martes, 2 de septiembre 2025, 18:59

Prime Video ha publicado este martes el trailer de 'Zoomers', la serie rodada en Salamanca en verano del año pasado, que tratará sobre la vida de Javi, un joven de 18 años que inicia su etapa universitaria tras una tragedia personal, y su entorno.

A pesar de que la trama pueda sonar dramática, la serie apunta más a la comedia y se estrenará el próximo 3 de octubre en la plataforma. Producida por Dynamo Audiovisual y protagonizada por Biel Rossel, 'Zoomers' se adentrará en el bullicio de un Colegio Mayor en el que se sucederán historias en las que el sexo, el amor, la amistad y las situaciones incómodas serán el pan de cada día.

