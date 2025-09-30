Tráfico cortado en el Túnel de la Televisión por obras en la red de agua Los trabajos se prolongarán hasta el 6 de octubre

La Gaceta Salamanca Martes, 30 de septiembre 2025, 17:46

El Túnel de la Televisión permanecerá cerrado al tráfico desde este miércoles, 1 de octubre, debido a los trabajos de mejora que se acometerán en la red de abastecimiento de agua del paseo de la Estación, los cuales se prolongarán hasta el lunes, 6 de octubre.

Como consecuencia del cierre, la línea 12 del autobús urbano se desviará desde la avenida de Portugal por el paseo de la Estación y la avenida de los Comuneros. Las autoridades municipales han recomendado a los usuarios planificar sus desplazamientos para evitar retrasos.

Otras restricciones

Además del Túnel de la Televisión, también se registrarán obras y estrechamientos en diversas calles de la ciudad como la calle Alfareros, la calle Carpinteros, la calle Cuchilleros, el paseo del Gran Capitán, la avenida de Mirat o la Plaza de España. También habrá presencia de grúas móviles en calles como la de Espoz y Mina, la plaza de la Fuente y la calle José Manuel de Villena y Monleón entre las 8:00 y las 20:00 horas, dependiendo de la ubicación.