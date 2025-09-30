Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de una obra acometida en el Túnel de la Televisión. ARCHIVO

Tráfico cortado en el Túnel de la Televisión por obras en la red de agua

Los trabajos se prolongarán hasta el 6 de octubre

La Gaceta

Salamanca

Martes, 30 de septiembre 2025, 17:46

El Túnel de la Televisión permanecerá cerrado al tráfico desde este miércoles, 1 de octubre, debido a los trabajos de mejora que se acometerán en la red de abastecimiento de agua del paseo de la Estación, los cuales se prolongarán hasta el lunes, 6 de octubre.

Como consecuencia del cierre, la línea 12 del autobús urbano se desviará desde la avenida de Portugal por el paseo de la Estación y la avenida de los Comuneros. Las autoridades municipales han recomendado a los usuarios planificar sus desplazamientos para evitar retrasos.

Otras restricciones

Además del Túnel de la Televisión, también se registrarán obras y estrechamientos en diversas calles de la ciudad como la calle Alfareros, la calle Carpinteros, la calle Cuchilleros, el paseo del Gran Capitán, la avenida de Mirat o la Plaza de España. También habrá presencia de grúas móviles en calles como la de Espoz y Mina, la plaza de la Fuente y la calle José Manuel de Villena y Monleón entre las 8:00 y las 20:00 horas, dependiendo de la ubicación.

