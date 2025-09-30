Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El palacio de la marquesa de Cartago de Ciudad Rodrigo. ARHIVO

Los cinco pueblos de la provincia que reciben una subvención de la Junta para proyectos turísticos

Santa Marta, Ciudad Rodrigo, Aldeadávila de la Ribera, Cabrillas y San Martín de Castañar son los beneficiados

María Andrea Sandia

Salamanca

Martes, 30 de septiembre 2025, 13:56

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta ha beneficiado con subvenciones para proyectos de interés turístico a 36 localidades de la Comunidad entre las que se incluyen cinco pueblos de la provincia. En concreto, Santa Marta de Tormes, San Martín de Castañar, Ciudad Rodrigo, Aldeadávila de la Ribera y Cabrillas recibirán esta ayuda cuya finalidad es impulsar el turismo en los pequeños municipios.

De esta manera, la iniciativa pretende financiar proyectos estratégicos de interés turístico en Castilla y León que creen destino, así como proyectos de mejora de la señalización turística, que faciliten la accesibilidad y el conocimiento de los diferentes recursos y destinos a los visitantes en todo el territorio castellano y leonés.

En concreto, Santa Marta ha sido beneficiada con 168 854 € para impulsar el proyecto 'Las joyas del motor'. A San Martín de Castañar se le han concebido 148 000 € para las actuaciones en sus refugios. Ciudad Rodrigo recibirá 168 854 € para el proyecto para la segunda fase de la rehabilitación del palacio de la marquesa de Cartago para su uso turístico. Aldeadávila de la Ribera dispondrá de una subvención de 63 274 € para el acondicionamiento de zona de mirador del lastrón, una iniciativa que incluirá la instalación de un columpio y un banco gigante. Por último, el Ayuntamiento de Cabrillas tendrá 13 738,70 € para invertir en su mirador astronómico.

