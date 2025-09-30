Completada la gratuidad de la tarjeta Buscyl: «Está bien que sea gratis, pero deberían establecer prioridades» Con estos servicios a Peñaranda y Alba, son un total de 276 las rutas que hay en Salamanca del Buscyl

La ruta de Alba de Tormes, una de las últimas que se han sumado al servicio gratuito del Buscyl.

M. B. Salamanca Martes, 30 de septiembre 2025, 18:10

Este martes se ha completado la implantación del sistema Buscyl en la provincia de Salamanca. Con la incorporación de las rutas de Alba de Tormes y Peñaranda de Bracamonte, culmina el proceso que comenzó el pasado 1 de septiembre con la gratuidad en el transporte metropolitano y que se ha ido extendiendo progresivamente a todas las líneas autonómicas.

En total, 276 rutas en Salamanca y 2.610 en toda Castilla y León son ya gratuitas para quienes dispongan de la tarjeta Buscyl con código QR. La medida, impulsada por la Junta de Castilla y León ha generado diferentes reacciones entre los usuarios.

Entre los más beneficiados están los estudiantes. Bruno García, que viaja a diario a la capital para estudiar, afirmaba: «Mejor así, me ahorro pagar. Lo uso todos los días. Ya he pedido la tarjeta y en cuanto me llegue la utilizaré».

En cambio, otros usuarios frecuentes son más escépticos. De la ruta de Alba de Tormes, algunos pasajeros advertían de los riesgos de la gratuidad sin límites: «Está bien que sea gratis para todos, pero deberían establecer prioridades. Puede que alguien que necesita venir a trabajar se quede fuera por otros que viajen solo por capricho».

La jornada de estreno pleno no estuvo exenta de problemas. María José Santos, trabajadora que viaja todos los días, resumía la situación con contundencia: «Va a ser el despiporre padre. Esta mañana, en el bus de las 9:30 desde Alba, ya hubo gente de pie, algo que antes no ocurría».

Fabián Caballero, que se desplaza solo una o dos veces al mes, dudaba de si llegará a solicitar la tarjeta: «No suelo venir mucho y a lo mejor ni por la molestia de andar pidiéndola».

Por otro lado, el autobús de Zamora, una de las más conflictivas, el viaje que salía a las 14:00 partía con 18 minutos de retraso por la acumulación de viajeros en la cola y fallos en la máquina expendedora. En este sentido, una usuaria relataba que este lunes no pudo subir a su autobús y tuvo que esperar al siguiente.

Con Alba y Peñaranda, últimas incorporaciones, el mapa de la provincia queda cubierto por completo. De este modo, el sistema gratuito de transporte autonómico, se completa en todas las rutas, marcando un cambio importante en la movilidad de la Comunidad, pero que también deja dudas sobre si podrá absorber toda la demanda.