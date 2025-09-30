Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Viajeros esperando en los andenes de la estación de autobuses. OBES

Las 276 rutas de autobús con origen o destino en Salamanca que pasan a ser gratuitas este martes

Las conexiones de la capital con Toro, Burgos, Alba, La Fregeneda y Peñaranda, entre otros

Carlos Rincón

Carlos Rincón

Martes, 30 de septiembre 2025, 06:15

Viajar en bus desde Salamanca a Burgos, Toro, Alba de Tormes, Peñaranda de Bracamonte, La Fregeneda, Florida de Liébana, El Barco de Alba, Mogarraz, Calvarrasa de Abajo y Calzada de Valdunciel, pero también desde Ciudad Rodrigo a Béjar y de Sorihuela a Guijuelo, es desde este martes también gratuito. Pero son solo una pequeña parte de todas las líneas en las que los salmantinos pasan a beneficiarse de esta ventaja. Después de que el 1 de septiembre las líneas de transporte metropolitano estrenasen la gratuidad para empadronados del nuevo sistema Buscyl de la Junta de Castilla y León, y de que el pasado día 15 se sumasen otras rutas, como las conexiones con Valladolid y Zamora, este martes todas las líneas de autobús de titularidad autonómica pasan a ser gratuitas para los castellanos y leoneses que ya dispongan de su carné con QR. Son 276 las rutas con origen o destino en la provincia que se incorporan a este sistema implantado por el Ejecutivo regional de Alfonso Fernández Mañueco. Y culmina así la implantación total de la gratuidad en el transporte autonómico de viajeros de toda la Comunidad, donde son 2.610 las rutas integradas en el sistema.

Para quienes aún no tienen la tarjeta Buscyl con el QR que les permite subir a estos autobuses sin pagar ni un euro, la Junta de Castilla y León confirmó ayer que mantendrá todavía un periodo transitorio en el que la nueva tarjeta Buscyl Digital continuará conviviendo con los anteriores bonos de transporte hasta la implantación total de los servicios inteligentes de transportes (ITS).

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha presentado este lunes en La Lastrilla (Segovia) una de las 120 marquesinas inteligentes que se instalarán por la Comunidad. La previsión es que en Salamanca se coloquen 24 de estas instalaciones. Se ubicarán más concretamente en municipios de más de 500 habitantes del área de transporte metropolitano. Disponen de una estructura de acero inoxidable, con cerramiento parcial. Cuentan con un software que estará conectado al sistema central de la Junta, así como una pantalla informativa que se alimenta a través de un panel solar para que el usuario tenga actualizada la situación de la ruta.

La Junta mantiene abierto el proceso de solicitud de la tarjeta Buscyl para todos aquellos que aún no dispongan de ella. Cualquier ciudadano empadronado en Castilla y León puede obtener su tarjeta en formato digital con un código QR si realiza la solicitud a través de la página de Buscyl. La administración autonómica asegura que actualmente el plazo de respuesta es inferior a una semana. En caso de no disponer de correo electrónico, la tarjeta se envía también en formato físico por correo postal, garantizando la cobertura a toda la población. Los paneles y pantallas de las marquesinas ofrecerán información en tiempo real de la situación del autobús al que se espera, el tiempo en llegar a la parada y sus horarios. Además, se podrán hacer recargas en la tarjeta de transportes para los usuarios que no sean beneficiarios de la tarjeta Buscyl. Por su parte, los tótems ofrecerán la misma información sobre horarios del autobús, pero no tendrán opción de recarga de tarjetas, según ha explicado este lunes la directora general de Transportes de la Junta, Laura Paredes.

Este es el listado completo

