La investigadora Carmen Escudero se incorpora al IRNASA-CSIC: «Qué mejor sitio que Salamanca» El objetivo de su proyecto es entender cómo la diversidad genética de los cultivos influye en los microorganismos que viven en el suelo para reducir la dependencia de los fertilizantes

Clara Delgado Salamanca Martes, 30 de septiembre 2025, 18:02 Comenta Compartir

«Cuando salí hace 16 años de España a estudiar, nunca imaginé que podría volver con el inmenso honor y responsabilidad de contribuir a avanzar en la investigación en mi país». Estas fueron las palabras de la investigadora Carmen Escudero Martínez, quien se ha incorporado al IRNASA-CSIC (Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca), gracias al programa de Atracción del Talento que lidera el Ayuntamiento de Salamanca.

Este martes fue recibida en el Ayuntamiento por parte del alcalde, Carlos García Carbayo y también estuvo acompañada por la directora de este centro de investigación, Mar Siles.

Como explicó, su proyecto va a tratar de maximizar las interacciones beneficiosas de los organismos del suelo con los cultivos para mejorar la nutrición vegetal, con el fin de depender en menor medida del uso de fertilizantes usando la genética de la planta, explicó la investigadora, que hizo hincapié en el buen lugar que es Salamanca para poder efectuar su trabajo, por su importante sector agrícola y cerealero. «Voy a investigar el potencial de los suelos de la dehesa, además de poner en valor las razas autóctonas de cebadas de Castilla y León», añadió.

El proyecto responderá a tres preguntas: ¿cómo la genética de los cultivos impacta en los microorganismos que ayudan a las plantas a obtener nutrientes del suelo?, ¿qué comunidades de microorganismos asociados a los cultivos contribuyen a mejorar su nutrición? y ¿cómo podemos usar las características de las raíces para predecir la presencia de microorganismos que contribuyen a la nutrición de las plantas?

Tampoco faltaron las palabras de agradecimiento en su discurso al Ayuntamiento, destacando «el apoyo que me habéis dado, que no solo impulsa mi crecimiento académico, sino que también fortalece la posibilidad de generar conocimiento con impacto», comentó. «La confianza depositada en mi trabajo me motiva a seguir contribuyendo con compromiso y rigor científico al avance de esta línea de investigación», concluyó.

Por su parte, el alcalde recalcó que Carmen Escudero es la sexta investigadora que se asienta en Salamanca dentro del programa de Atracción del Talento, «una iniciativa pionera que es un pilar fundamental de esa nueva industrialización que estamos impulsando en Salamanca de la mano de la tecnología, la ciencia, la investigación y la logística», puntualizó.

La directora del IRNASA-CSIC, Mar Siles, apuntó que la línea de investigación de la nueva investigadora encaja a la perfección con la organización que dirige, además de con la ciudad y con el entorno. «Su conocimiento es uno de los más avanzados sobre genética de plantas y microbioma. No solo es ciencia puntera, sino que también responde a la necesidad de lograr una agricultura más sostenible y productiva, que en nuestro entorno es muy importante», señaló.