Salamanca volverá a correr contra la violencia de género el 9 de noviembre La inscripción ha quedado abierta este martes a un precio de 3 euros

Martes, 30 de septiembre 2025

El próximo 9 de noviembre se celebrará la octava edición de la Carrera Salamanca Contra la Violencia de Género, en la que volverá a quedar patente el compromiso de la ciudad contra esta lacra social. La jornada volverá a constar de una carrera competitiva, la marcha participativa, varias actividades y la novedad de una milla.

La inscripción, que tendrá un coste de 3 euros para sufragar la camiseta y otros detalles que se entregarán a los participantes, ha quedado abierta este mismo martes y se puede realizar online en salamancacontralaviolenciadegenero.org (también se puede acceder a través de la web de la delegación salmantina de atletismo) y de manera presencial en Floristerías Bedunia.

Miryam Rodríguez, concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, y Casimiro Blanco, delegado provincial de atletismo, han sido los encargados de realizar la presentación en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento.

La concejala ha destacado que esta carrera está dentro de las actuaciones del Ayuntamiento de Salamanca con financiación del Pacto de Estado contra la violencia de género, reafirmando «el compromiso del Ayuntamiento en la lucha contra la violencia a la mujer, una de las mayores lacras sociales». La prueba es una de las actividades previas al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, que culminará el 25 de noviembre con la lectura de un manifiesto.

Con 2.000 plazas disponibles, la carrera competitiva tendrá un recorrido de 10 kilómetros, mientras que la marcha participativa será de 1,6.

La prueba competitiva saldrá a las 10:00 horas desde la Plaza Mayor y recorrerá la calle Toro, calle Rector Lucena, calle Zamora, calle Concejo, Plaza Mayor, calle Prior, plaza de Monterrey, calle Compañía, Rúa Antigua, plaza de San Isidro, calle Libreros, calle Veracruz, calle Ribera de Puente, paseo de San Gregorio, Puente Romano, zona deportiva de Salas Bajas, avenida del Padre Ignacio Ellacuría, Huertos Urbanos, calle Botijeros, calle Molino, pasarela de Tejares, ribera del Tormes, pasarela de Huerta Otea, Huertos Urbanos, avenida del Padre Ignacio Ellacuría, zona deportiva de Salas Bajas, Puente Romano, paseo de San Gregorio, calle Ribera del Puente, calle Tentenecio, plaza de Juan XXIII, plaza de Anaya, calle Rúa Mayor, calle Quintana, plaza del Poeta Iglesias y Plaza Mayor.

Al igual que en ediciones anteriores, la octava Carrera contra la Violencia de Género cuenta con una programación paralela gratuita que comenzará a las 9:30 horas destinada, principalmente, a niños y adolescentes de 3 a 15 años, con actividades como Atletismo Divertido, con desfile incluido con antorcha olímpica que dará inicio a la Olimpiada Infantil, y animación, con el objetivo de facilitar la participación a las familias.