Intervención de los bomberos en la calle Mazas.

Los bomberos intervienen por un fuego en una cocina en la calle Mazas

El suceso se ha producido a eso de las 14.30 horas

La Gaceta

Martes, 30 de septiembre 2025, 14:50

Los bomberos del Ayuntamiento de Salamanca se han desplazado este martes a la calle Mazas por un aviso de un fuego en una cocina de un domicilio.

Imagen principal - Los bomberos intervienen por un fuego en una cocina en la calle Mazas
Imagen secundaria 1 - Los bomberos intervienen por un fuego en una cocina en la calle Mazas

En actualización

La redacción de LA GACETA DE SALAMANCA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

