Los bomberos intervienen por un fuego en una cocina en la calle Mazas El suceso se ha producido a eso de las 14.30 horas

Intervención de los bomberos en la calle Mazas.

La Gaceta Martes, 30 de septiembre 2025, 14:50 | Actualizado 15:02h.

Los bomberos del Ayuntamiento de Salamanca se han desplazado este martes a la calle Mazas por un aviso de un fuego en una cocina de un domicilio.

En actualización La redacción de LA GACETA DE SALAMANCA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

