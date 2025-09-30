Los bomberos intervienen por un fuego en una cocina en la calle Mazas
El suceso se ha producido a eso de las 14.30 horas
La Gaceta
Martes, 30 de septiembre 2025, 14:50
Los bomberos del Ayuntamiento de Salamanca se han desplazado este martes a la calle Mazas por un aviso de un fuego en una cocina de un domicilio.
En actualización
La redacción de LA GACETA DE SALAMANCA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.
