Qué ha ocurrido en Salamanca este martes 12 de agosto de 2025
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
Salamanca
Martes, 12 de agosto 2025, 20:00
Un fuego de nivel 2 entre Martín de Yeltes y La Fuente de San Esteban obliga a desalojar a vecinos
Las llamas se han iniciado sobre las 13:30 horas de este martes entre la carretera N-620 y las vías del tren. Varios huertos han ardido, además de numerosas naves llenas de paja
El mal tiempo derriba un árbol en la rotonda de acceso a la SA-20 y provoca caos en la carretera de Alba de Tormes
El aviso se registraba en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León a las 15:18 horas de la tarde de este martes, 12 de agosto
Ni el viento ni el dispositivo de la Guardia Civil frenan la rave de Salvatierra pese a que pierde fuerza
Con menor afluencia que en días anteriores, muchos asistentes se resisten a marcharse de esta fiesta ilegal que se celebra en terrenos de la localidad desde este sábado
Cortado el acceso a Guijuelo por la SA-104 para controlar la entrada a la rave de Salvatierra
La intervención se enmarca en las actuaciones para supervisar la fiesta ilegal
Confirmado el primer foco de lengua azul en Salamanca
Es del serotipo 3 y ha sido detectado en una explotación de ovino
El comercio local abarrota las calles de Miróbriga
Productos de alimentación, artesanos, textiles y de todo tipo etuvieron presentes en el Martes Mayor, una cita que recuerda la concesión otorgada por los Reyes Católicos para realizar un mercado franco
Detenido en Pinhel (Portugal) por provocar seis incendios en un mes a pocos kilómetros de Salamanca
El sospechoso, que según su testimonio sufre «problemas de alcoholismo y de salud mental», habría provocado los fuegos utilizando un mechero y alcohol etílico
El PP pierde un edil en Aldeadávila y queda en minoría
Aitor Carretero pasa a ser No Adscrito tras presentar un escrito en el Ayuntamiento por «discrepancias políticas»
Santa Marta estrena la rotonda de la travesía que reforzará la seguridad de acceso a Almendares, Los Sauces y Los Olivos
En su ejecución, se han invertido más de 43.000 euros
La campaña de abonos más tardía de la historia
En el Salamanca UDS nunca se había llegado a estas alturas del verano sin la venta de carnés en marcha. La fecha tope empleada por el club en la 'era Lovato' había sido el 30 de julio
Ingresa en la cárcel de Topas el detenido por constantes malos tratos físicos y psíquicos a su propia madre en Puente Ladrillo
Según fuentes oficiales, los hechos se habrían producido en numerosas ocasiones con golpes en la cara y en el cuerpo, zarandeos fuertes, puñetazos, tirones de pelo, entre otras agresiones
El fuerte viento y la lluvia provocan una acumulación de incidencias en la capital
Las primeras se han registrado pasadas las 15:30 horas
Los incendios no dan tregua en Salamanca: otros dos focos se activan en La Sierpe y en Membribe, mientras avanza el de Martín de Yeltes
Ambas incidencias se han abierto pasadas las 16:00 horas de la tarde de este martes, 12 de agosto, en la página web del Servicio de Extinción de Incendios de la Junta de Castilla y León (INFOCAL)
Dos heridos en un accidente de tráfico en La Alberca
Las víctimas, de 25 y 20 años, fueron atendidas en el Punto de Atención Continuada
¡Vuelve el concurso para descubrir a la peña más original del verano!
Sube a LA GACETA una foto de tu cuadrilla de amigos, anima a que voten por ella y gana camisetas y pañoletas serigrafiadas y pases para divertidos «scape room» y «humor amarillo»
