El fuerte viento y la lluvia provocan una acumulación de incidencias en la capital
Las primeras se han registrado pasadas las 15:30 horas
Salamanca
Martes, 12 de agosto 2025, 16:22
Acumulación de incidencias la que está habiendo en la tarde de este martes, 12 de agosto, en la capital, con motivo del fuerte viento y de la tormenta que ha entrado en escena en Salamancapasadas las 15:00 horas.
De entre todas las recibidas, por el momento, destaca la que se ha llevado a cabo sobre las 15:45 en la calle Villaviciosa, en el boulevard que cruza el Camino de las Aguas, donde una acacia se ha caído cerca de un parque infantil y justo encima de uno de los vehículos que se encontraban aparcados en la zona.
En actualización
La redacción de LA GACETA DE SALAMANCA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.
