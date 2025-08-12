Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la acacia que se ha caído en la calle Villaviciosa. FOTOS: L. G.

El fuerte viento y la lluvia provocan una acumulación de incidencias en la capital

Las primeras se han registrado pasadas las 15:30 horas

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Martes, 12 de agosto 2025, 16:22

Acumulación de incidencias la que está habiendo en la tarde de este martes, 12 de agosto, en la capital, con motivo del fuerte viento y de la tormenta que ha entrado en escena en Salamancapasadas las 15:00 horas.

De entre todas las recibidas, por el momento, destaca la que se ha llevado a cabo sobre las 15:45 en la calle Villaviciosa, en el boulevard que cruza el Camino de las Aguas, donde una acacia se ha caído cerca de un parque infantil y justo encima de uno de los vehículos que se encontraban aparcados en la zona.

En actualización

La redacción de LA GACETA DE SALAMANCA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alarma por un aparatoso incendio declarado en el polígono de Los Montalvos
  2. 2 Detenido tras ser denunciado por su propia madre por supuestamente agredirla y cortarle dedos del pie
  3. 3 La Guardia Civil vigila la fiesta rave de Salvatierra
  4. 4 Declarado el nivel 2 de peligrosidad en el incendio forestal de Martín de Yeltes
  5. 5 Trasladado al Hospital tras salirse de la vía con la moto y desencadenar un incendio en Santa Marta
  6. 6 Gran movilización de los Bomberos hasta la calle Concordia por un incendio en la trastienda de un bar
  7. 7 Detenida por agredir con un cuchillo a su expareja tras amenazarle en la terraza de un bar por una posible deuda de 100 euros
  8. 8 Detenido en Pinhel (Portugal) por provocar seis incendios en un mes a pocos kilómetros de Salamanca
  9. 9 Trasladada al Hospital una mujer tras ser atropellada al bajarse de su coche en María Auxiliadora
  10. 10 El mal tiempo derriba un árbol en la rotonda de acceso a la SA-20 y provoca caos en la carretera de Alba de Tormes

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El fuerte viento y la lluvia provocan una acumulación de incidencias en la capital

El fuerte viento y la lluvia provocan una acumulación de incidencias en la capital