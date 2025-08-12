El PP pierde un edil en Aldeadávila y queda en minoría
Aitor Carretero pasa a ser No Adscrito tras presentar un escrito en el Ayuntamiento por «discrepancias políticas»
Aldeadávila de la Ribera
Martes, 12 de agosto 2025, 14:10
El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Aldeadávila de la Ribera, que encabeza Florentino García, se queda en minoría tras el paso a ser concejal No Adscrito de Aitor Carretero que ha presentado un escrito para anunciar su decisión y alega «discrepancias políticas» con los que hasta ahora han sido sus compañeros.
Según lo redactado por el edil, su salida se hace efectiva desde este martes y manifiesta en el mismo «su intención de continuar con su labor como concejal pasando a integrarme como concejal No Adscrito». El primer edil, Florentino García, señala a LA GACETA que «no ha habido ningún problema de índole personal, yo le dí una oportunidad y que las discrepancias vienen por su parte» y achaca la decisión de Carretero tras la retirada por parte del alcalde de la dedición parcial que tenía Aitor Carretero cuando este votó en contra de algunas propuestas llevadas a pleno por el equipo de Gobierno al que pertenecía. «Era el proyecto para la iluminación entre Corporario y Masueco y votó en contra de ello», señala García.
El alcalde asegura que esta situación «no va a afectar al día a día municipal» y que gobernarán en minoría. Queda por ver si el PSOE, partido en la decisión, realiza algún movimiento ya que tras la decisión del Tribunal Constitucional sobre el apoyo de tránsfugas a las mociones de censura, el edil que sale del Partido Popular podría apoyar un cambio en el sillón de la Alcaldía.
