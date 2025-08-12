¡Vuelve el concurso para descubrir a la peña más original del verano! Sube a LA GACETA una foto de tu cuadrilla de amigos, anima a que voten por ella y gana camisetas y pañoletas serigrafiadas y pases para divertidos «scape room» y «humor amarillo»

La Gaceta Salamanca Martes, 12 de agosto 2025, 12:38

Este verano viene cargado de risas, buen rollo… ¡y mucha creatividad! Si tú y tu grupo de amigos sois inseparables, hacéis planes locos, tenéis camisetas a juego o simplemente sois únicos… ¡ha llegado vuestro momento!

LA GACETA vuelve a organizar un concurso en el que busca a la peña más original del verano de los pueblos de Salamanca. Demuéstrale al mundo que vuestra amistad no solo es fuerte ¡sino también muy divertida!

Cómo participar

Sube una foto de tu peña al formulario que aparece en esta página e indica el nombre de la peña y la localidad salmantina a la que pertenece. Puede ser disfrazados, en una actividad veraniega, cuanta más originalidad derrochéis mucho mejor.

No te preocupes si no aparece en la web en el mismo instante porque las fotografías deben ser aprobadas por la organización del concurso. El plazo para subir fotografías termina el 29 de agosto a las 12:00 horas. Ese mismo día se abrirá un periodo de votación popular a través de la página web de LA GACETA y la cuadrilla más votada se llevará unos fantásticos premios. El periodo de votación finalizará el 5 de septiembre a las 12:00 horas.

Qué premios podéis ganar

Los premios para la cuadrilla son impresionantes:

-Veinte camisetas serigrafiadas con pañoleta en Sellgraf.

-Un pase para 8 personas en el «scape room» La Rebelión.

-Un pase para 8 personas en el «Humor amarillo» del Edificio Más en Pelabravo.

-Un pase para 9 personas en el «escape room» móvil «Prison Truck».

No dejéis pasar esta oportunidad de dejar huella y demostrar que vuestra peña es ¡la reina del verano!

Sellgraf es una empresa con más de 30 años de experiencia en servicios de rotulación, impresión y sellos. Y entre sus múltiples servicios, destacan sus trabajos de impresión textil ideales para peñas y grupos de amigos.

El «scape room» La Rebelión es el más grande de Salamanca, con 7 salas y 90 minutos para resolver los desafíos y unirte a la rebelión. En él, te sumergirás en una historia llena de emoción y adrenalina. Su objetivo es brindarte una experiencia única y memorable que nunca olvidarás. Está situado en el Espacio MAS, en la vía de servicio de la Nacional 501, kilómetro 88, en Pelabravo.

Y también en el Espacio MAS podrás disfrutar de un divertido Humor Amarillo, una gincana diseñada para el disfrute en grupo con las famosas pruebas del conocido programa de televisión.

Y, como novedad, el «scape room» móvil «Prison Truck» en el que vivirás una experiencia inigualable en un camión celda que se dirige al corredor de la muerte con un grupo de presos. El vehículo sufre un accidente y dispones de un tiempo limitado para salvarte antes de que llegue la Policía.

