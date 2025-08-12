Detenido en Pinhel (Portugal) por provocar seis incendios en un mes a pocos kilómetros de Salamanca El sospechoso, que según su testimonio sufre «problemas de alcoholismo y de salud mental», habría provocado los fuegos utilizando un mechero y alcohol etílico

En plena alerta por riesgo extremo de incendios debido a las altas temperaturas, la Policía portuguesa ha detenido a un hombre de 58 años en el municipio de Pinhel, distrito de Guarda, muy próximo a la frontera con Salamanca. Según informó este martes la Policía Judicial, se le atribuye la autoría de seis fuegos declarados entre el 16 de julio y el 9 de agosto en distintas zonas rurales de la localidad.

El sospechoso, que según su propio testimonio sufre «problemas de alcoholismo y de salud mental», habría provocado los incendios utilizando un mechero y alcohol etílico. Su arresto se produjo este lunes y, en las próximas horas, pasará a disposición de la autoridad judicial, que decidirá qué medidas cautelares imponerle.

Portugal mantiene el estado de alerta por incendios hasta al menos este miércoles, una medida adoptada por el Gobierno ante el calor extremo y la proliferación de fuegos en las últimas semanas.

Incendio en Mata de Lobos, junto a la localidad salmantina de Sobradillo

Cabe recordar que un grave incendio forestal declarado sobre las 21:47 horas del pasado jueves, 7 de agosto, en Mata de Lobos (Portugal) ha amenazado a la provincia de Salamanca, en concreto a la localidad de Sobradillo, en la comarca de Vitigudino. Las llamas, que avanzaban por la misma ribera del río Águeda cerca del límite fronterizo con el territorio portugués, han movilizado durante estos días a medios de la Junta de Castilla y León y a los bomberos salmantinos en trabajos de contención para impedir que el fuego cruzase a España.