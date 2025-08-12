Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del incendio en Mata de Lobos (Portugal), junto a la localidad salmantina de Sobradillo. ARCHIVO

Detenido en Pinhel (Portugal) por provocar seis incendios en un mes a pocos kilómetros de Salamanca

El sospechoso, que según su testimonio sufre «problemas de alcoholismo y de salud mental», habría provocado los fuegos utilizando un mechero y alcohol etílico

C. L. S.

C. L. S.

Salamanca

Martes, 12 de agosto 2025, 13:14

En plena alerta por riesgo extremo de incendios debido a las altas temperaturas, la Policía portuguesa ha detenido a un hombre de 58 años en el municipio de Pinhel, distrito de Guarda, muy próximo a la frontera con Salamanca. Según informó este martes la Policía Judicial, se le atribuye la autoría de seis fuegos declarados entre el 16 de julio y el 9 de agosto en distintas zonas rurales de la localidad.

El sospechoso, que según su propio testimonio sufre «problemas de alcoholismo y de salud mental», habría provocado los incendios utilizando un mechero y alcohol etílico. Su arresto se produjo este lunes y, en las próximas horas, pasará a disposición de la autoridad judicial, que decidirá qué medidas cautelares imponerle.

Portugal mantiene el estado de alerta por incendios hasta al menos este miércoles, una medida adoptada por el Gobierno ante el calor extremo y la proliferación de fuegos en las últimas semanas.

Incendio en Mata de Lobos, junto a la localidad salmantina de Sobradillo

Cabe recordar que un grave incendio forestal declarado sobre las 21:47 horas del pasado jueves, 7 de agosto, en Mata de Lobos (Portugal) ha amenazado a la provincia de Salamanca, en concreto a la localidad de Sobradillo, en la comarca de Vitigudino. Las llamas, que avanzaban por la misma ribera del río Águeda cerca del límite fronterizo con el territorio portugués, han movilizado durante estos días a medios de la Junta de Castilla y León y a los bomberos salmantinos en trabajos de contención para impedir que el fuego cruzase a España.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alarma por un aparatoso incendio declarado en el polígono de Los Montalvos
  2. 2 Detenido tras ser denunciado por su propia madre por supuestamente agredirla y cortarle dedos del pie
  3. 3 Trasladado al Hospital en helicóptero al quedar inconsciente tras una colisión entre dos camiones en la A-62
  4. 4 Detenida por agredir con un cuchillo a su expareja tras amenazarle en la terraza de un bar por una posible deuda de 100 euros
  5. 5 La Guardia Civil vigila la fiesta rave de Salvatierra
  6. 6 Trasladado al Hospital tras salirse de la vía con la moto y desencadenar un incendio en Santa Marta
  7. 7 Gran movilización de los Bomberos hasta la calle Concordia por un incendio en la trastienda de un bar
  8. 8 Trasladada al Hospital una mujer tras ser atropellada al bajarse de su coche en María Auxiliadora
  9. 9 El aviso que Jorge Rey lanza y que pone en alerta a España las próximas horas: «Más verano y...»
  10. 10 Herido tras perder el control de su coche y chocar contra una farola en pleno casco urbano de Ciudad Rodrigo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Detenido en Pinhel (Portugal) por provocar seis incendios en un mes a pocos kilómetros de Salamanca

Detenido en Pinhel (Portugal) por provocar seis incendios en un mes a pocos kilómetros de Salamanca