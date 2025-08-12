Cortado el acceso a Guijuelo por la SA-104 para controlar la entrada a la rave de Salvatierra La intervención se enmarca en las actuaciones para supervisar la fiesta ilegal

La Gaceta Guijuelo Martes, 12 de agosto 2025, 13:32

Desde esta madrugada, la carretera SA-104, que conecta Cespedosa con Guijuelo, permanece cortada al tráfico. La medida, implementada por la Guardia Civil, tiene como objetivo desviar la circulación y evitar que los asistentes a la macrofiesta rave que se celebra en Salvatierra accedan directamente a la localidad.

El desvío se realiza por la vía de servicio paralela, donde se han instalado controles de drogas, alcohol y documentación, intensificando así la vigilancia en el marco del operativo especial desplegado desde el pasado fin de semana.

La intervención se enmarca en las actuaciones para supervisar la fiesta ilegal, que desde el sábado congrega a centenares de personas en una finca cercana y que está generando preocupación por el elevado volumen de música y el tránsito continuo de vehículos.

En el punto de corte, situado a la entrada de Guijuelo por la SA-104, se han colocado conos y señalización de «desvío», obligando a los conductores a modificar su recorrido. El operativo se mantendrá activo mientras continúe la rave y hasta que se considere que no existe riesgo de aglomeraciones o incidentes en el municipio.