Trapa de la boutique bajada en la jornada de ayer. OBES

La campaña de abonos más tardía de la historia

En el Salamanca UDS nunca se había llegado a estas alturas del verano sin la venta de carnés en marcha. La fecha tope empleada por el club en la 'era Lovato' había sido el 30 de julio

Iván Ramajo

Iván Ramajo

Salamanca

Martes, 12 de agosto 2025, 12:13

El Salamanca UDS sigue sin decir 'esta boca es mía' en torno a los abonos de la ya inminente temporada (queda menos de un mes para que comience la Liga), pese a haber sobrepasado con creces la fecha tope que el club había manejado a lo largo y ancho de toda la «era Lovato» para tener la venta de carnés en marcha, que había sido el 30 de julio (como sucedió en la campaña 2018/19 y en la 2022/23).

Nunca antes los aficionados del Salamanca UDS se habían visto, en el mes de agosto, con las puertas de la Boutique cerradas para la adquisición del carné, teniendo que conformarse con comprar localidades sueltas para los dos primeros encuentros locales del curso, que el conjunto blanquinegro ha tenido que disputar en Las Pistas por el cese de actividad del Helmántico.

La única certeza a día de hoy, en este sentido, es que el club tomó nota del número de carné de los abonados que adquirieron su localidad para el choque de este pasado 2 de agosto frente al CD Guijuelo.

A partir de ahí, no hay nada cierto, más allá de que «iban a tardar» en fijar la fecha de salida, situándola entre la segunda mitad de agosto e, incluso, principios de septiembre. Si se diera este caso, cabe recordar que los blanquinegros no juegan su primer encuentro local en Liga hasta el 14 de septiembre, por lo que habría un margen mínimo de maniobra.

Esta incertidumbre en torno al abono se suma a la ya existente por el enfrentamiento entre una parte de la afición y la dirección del club, visibilizada a través del eslogan«Con Lovato no me abono».

Cabe recordar que, a estas alturas, el club ya había alcanzado en tres ocasiones, en las últimas ocho campañas, la cifra de 3.000 abonados (cursos 2019/20, 2023/24 y 2024/25) y estaba a las puertas de hacerlo en la temporada 2018/19, ya que la alcanzó el día 14 de este mes.

Inicios de las campañas de abonados

- 2017/18 (3ª División)

19 julio

- 2018/19 (2ªB)

30 julio

- 2019/20 (2ªB)

17 junio

- 2020/21 (2ªB)

28 julio

- 2021/22 (2ª RFEF)

15 julio

- 2022/23 (3ª RFEF)

30 julio

- 2023/24 (3ª RFEF)

14 junio

- 2024/25 (2ª RFEF)

26 julio

