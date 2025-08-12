Santa Marta estrena la rotonda de la travesía que reforzará la seguridad de acceso a Almendares, Los Sauces y Los Olivos En su ejecución se han invertido más de 43.000 euros

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha dado por finalizadas las obras para habilitar una rotonda en el acceso a las urbanizaciones Almendares, Los Olivos y Los Sauces, en la intersección de la carretera de Madrid y la calle Juan 'El jardinero'. Una nueva infraestructura que ya está operativa y que viene a reforzar la seguridad vial en estas zonas residenciales del municipio.

La nueva rotonda de acceso a las urbanizaciones supone para el Ayuntamiento una inversión total de 43.500 euros que se sufragan con cargo al Fondo de Cooperación Local de la Junta de Castilla y León que, en la convocatoria del 2024, ha concedido a Santa Marta una subvención total de 280.110 euros que le permitirán ejecutar diez proyectos.

Como explicó el alcalde de Santa Marta, David Mingo, «con esta rotonda hemos minimizado los peligros que existían hasta ahora, ya que el acceso a estas tres zonas residenciales de Santa Marta se encontraba en una recta, con el consiguiente exceso de velocidad de algunos vehículos. Por otro lado, con esta obra también logramos que el autobús metropolitano llegue hasta estas urbanizaciones dando servicio a sus más de 180 vecinos».

La rotonda cuenta con 18 metros de diámetro con una isleta central de 8 metros delimitada con un bordillo de hormigón que los vehículos de grandes dimensiones como camiones o autobuses puedan remontar cuando realicen las pertinentes maniobras, quedando el centro de dicha isleta ligeramente sobreelevado.

Se ha instalado también una columna central de triple luminaria de tecnología led para garantizar la visibilidad. En cuanto a la señalización, se ha retirado la antigua para instalar las señales que indican la existencia de la nueva rotonda, esto incluye la eliminación del espejo que ya carece de sentido y la sustitución de las señales que indican las urbanizaciones y que dan la bienvenida al municipio al encontrarse estas últimas muy deterioradas por la exposición continuada al sol. Posteriormente, y para dar continuidad al carril-bici, será necesario ampliar las cunetas.