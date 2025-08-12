Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen del árbol caído en plena glorieta. T. S.

El mal tiempo derriba un árbol en la rotonda de acceso a la SA-20 y provoca caos en la carretera de Alba de Tormes

El aviso se registraba en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León a las 15:18 horas de la tarde de este martes, 12 de agosto

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Martes, 12 de agosto 2025, 15:42

La caída de un árbol en la glorieta de acceso a la SA-20 ha cortado la circulación en Carbajosa de la Sagrada, en la salida hacia la carretera de Alba de Tormes, en la tarde de este martes, 12 de agosto.

El aviso se registraba en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León a las 15:18 horas, por medio de 15 llamadas en las que se alertaba de que un árbol estaba bloqueando la circulación en dicha rotonda, provocando cierto caos.

El incidente no ha provocado heridos. La Guardia Civil de Tráfico ya ha sido avisada y ha trasladado la información al servicio de mantenimiento de la carretera para proceder a la retirada del árbol y restablecer el tráfico lo antes posible.

