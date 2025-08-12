La Gaceta Martes, 12 de agosto 2025, 09:18 Comenta Compartir

Dos heridos en un accidente de tráfico en La Alberca. A las 6:04 horas de este martes el 112 recibió un aviso de un accidente en la Avda. Peña de Francia en La Alberca. El 112 avisó a Guardia Civil y Sacyl. Acudieron una ambulancia y el personal médico del Centro de Salud de La Alberca. Atienden a un hombre de 25 y a otro de 20, que fueron trasladados al Punto de Atención Continuada de La Alberca.