Dos heridos en un accidente de tráfico en La Alberca

Las víctimas, de 25 y 20 años, fueron atendidas en el Punto de Atención Continuada

La Gaceta

Martes, 12 de agosto 2025, 09:18

Dos heridos en un accidente de tráfico en La Alberca. A las 6:04 horas de este martes el 112 recibió un aviso de un accidente en la Avda. Peña de Francia en La Alberca. El 112 avisó a Guardia Civil y Sacyl. Acudieron una ambulancia y el personal médico del Centro de Salud de La Alberca. Atienden a un hombre de 25 y a otro de 20, que fueron trasladados al Punto de Atención Continuada de La Alberca.

